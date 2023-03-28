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娛樂
2023-03-28 21:50:50

隨總統尹錫悅到白宮出席國宴 BLACKPINK或與Lady Gaga合體唱《Sour Candy》

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K-Pop

Lady Gaga與BLACKPINK，終於有機會見面，並且有望同台演出。

韓國女團BLACKPINK，將於41522日一連兩個星期於美國《Coachella》音樂節表演兩場，而且被大會安排在周六晚作壓軸演出，之後的426日，她們有機會將隨南韓總統尹錫悅，到美國白宮進行國事訪問，慶祝韓美同盟70BLACKPINK不但會出席白宮的歡迎儀式，更會與美國總統拜登會面，並一起共進晚餐。

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4月下旬，BLACKPINK的工作將會在北美進行，包括參與兩場《Coachella》的演出。

經理人證實收到美韓國宴邀請

這場美韓首腦國宴，是規格最高別的娶會，不但有檢閱儀仗隊、歡迎儀式、招待演出及國宴，美國更會派出高級官員，到機場迎接和送行。據悉，BLACKPINK會與Lady Gaga在這場美韓首腦國宴上表演，但演出細節尚待敲定，因為一切國宴細節要由東道主美國決定。

韓國傳媒就此事向BLACKPINK的經理人YG娛樂查詢，獲得回覆：「BLACKPINK收到(在美韓國宴上獻藝)邀請，現正積極考慮相關事宜。」BLACKPINK20206月，為Lady Gaga6張專輯《Chromatica》其中一曲《Sour Candy》獻聲，由於當時疫情嚴重，Lady GagaBLACKPINK不但未有合拍MV，亦沒有一起公開演出此曲，所以雙方樂迷都希望GagaBLACKPINK合體，在韓美國宴上獻唱此曲。

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BLACKPINK要到5月下旬才回亞洲，包括到澳門舉行兩場演唱會。

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