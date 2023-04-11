隱形戰隊｜內鬼唔係胡諾言而係趙希洛 結局劇情透露：馬國明將戰死？

TVB劇集《隱形戰隊》踏入結局周，劇情講述匡勝天（陳展鵬飾）被判無罪釋放後，曾經與Madam Fong（江美儀飾）講過唔會畀佢好過，而預告片亦釋出陳展鵬將於接下來嘅集數展開復仇大計。早前，Ben Sir（胡諾言飾）因為指證江美儀，涉當年作假口供而遭即時停職受查，加上之前劇情講佢有意無意接近Yan（趙希洛飾）詢問有關案情發展，令觀眾懷疑佢就係黑警。不過，胡諾言老婆陳琪就於社交平台劇透：「我老公係好人！」，而昨晚（10日）劇情亦終於揭發真正嘅黑警。

唐詩詠馬國明設局揭發趙希洛 昨日劇情提到，寶寶（唐詩詠飾）和簡曜洋（馬國明飾）喺胡諾言屋企搵出做黑警證據，但覺得事有蹊蹺，認為胡諾言係個精英警察，絕對無可能留低咁多證據，逐懷疑真正嘅黑警想轉移視線，仲覺得胡諾言已被捉走。同一時間，原來胡諾言失蹤前已懷疑趙希洛與陳展鵬一早認識，估計佢係POTT內鬼；唐詩詠和馬國明設局揭發趙希洛身份，捉走佢期間卻被陳展鵬安排嘅僱傭兵救走，而原來趙希洛一直於陳展鵬入獄8年間暗中聯絡並部署出獄。陳展鵬將利用早前「活人狩獵」個案中嘅鏗少（阮浩棕飾），藉阮浩棕對邢風（劉穎鏇飾）及Shadow（劉佩玥飾）嘅仇恨展開復仇計劃，先派僱傭兵救走喺獄中嘅阮浩棕，再叫佢綁架劉穎鏇和劉佩玥，阮浩棕更想向佢哋先姦後殺，今晚（11日）劇情將講述劉穎鏇獲救，剩下劉佩玥被困於木箱內遭活埋。不過，之前已有預告釋出喬帶囡（林子善飾）憑聲搵到劉佩玥所在地，及時將佢救出。