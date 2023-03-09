隱形戰隊｜劉穎鏇操出最強Body 穿三點式大騷蜜桃臀小蠻腰

馬國明、陳山聰、唐詩詠、劉佩玥(Moon)、劉穎鏇(Tiffany)等主演的《隱形戰隊》。陳山聰及林子善早於埋位拍攝劇集前半年、已努力操肌兼控制飲食，經過連月來的地獄式鍛煉，二人最終操出違反人體力學Body。 談到超強Body練成之道，兩位男主角笑指由於要瘋狂隊雞胸，曾一度陷入樽頸位，更要想盡辦法將雞胸改頭換面，增加食欲，山聰說：「到最後要將啲雞胸打成汁嚟飲，可能加啲粟米或者番薯咁。」

Tiffany練成「最強Body 2.0」 至於女主角Body之爭，則非Tiffany與阿Moon莫屬，前者操出女性10%極限體脂+蜜桃臀練成「最強Body 2.0」，不但腰前馬甲線清晰可見、腰肢零贅肉，臀部更由平地升呢至「蜜桃臀」，完美展示為時超過數個月的地獄式特訓亮麗成果。明晚（10日）一集，萬眾期待的Tiffany水著派福利畫面將隆重登場，根據官方發布的預熱宣傳照，一身「彩虹戰衣」的Tiffany，以出水芙蓉姿態出場，其中一張從未曝光的全新濕身水著照，除了Tiffany身上面的水珠，其身後的水花背景及一頭飄逸的秀髮，均令性感指數大大飆升。 談到萬眾期待的泳衣場口，Tiffany首先想到的是拍攝當日早上「唔敢食嘢」：「我練咗啲腹肌都好想出到，但嗰排開工都開得密冇特別抽到時間再操好啲，所以只能朝早唔食嘢淨係飲齋啡去keep。其實我哋拍嗰個泳池因為畀個屋苑遮住咗啲太陽，所以我記得拍嗰日係超級凍，我每次落水都好似入咗冰水咁。最慘係我又怕凍啦，嗰日落到水當然超凍，但唔落水企喺度其實都係凍。」