隱形戰隊｜劉穎鏇集集小背心上陣 惹網民批用身材做戲

劉穎鏇（Tiffany）為2016年香港小姐亞軍及最上鏡小姐，去年憑《超能使者》Open姐一角擺脫乖乖女形象，更因一幕水著造型被大讚擁有「最強Body」。劉穎鏇於熱播劇《隱形戰隊》中飾演反恐特勤隊唯一女隊員刑風，網民留意到劉穎鏇集集都以貼身小背心上鏡，露出傲人上圍與結實腹肌，但就批評佢未演到嗰份打女型格。不過，劉穎鏇近年已成為當紅監製文偉鴻Jazz嘅御用女角，監製除咗繼續起用劉穎鏇擔任已開拍嘅《奪命提示》要角，亦曾公開大讚見到劉穎鏇有團肯拚搏嘅火。

上周五（24日）《隱形戰隊》播出第15集，講述劉穎鏇與劉佩玥被安排做臥底，到模特兒公司扮被迷暈混進被拐少女群，以救出一班被捉走嘅少女及瓦解整個拐賣少女集團。二人混到少女藏身之處，卻因其中一名少女而意外暴露身份，比原先計劃提早與12名恐怖份子開火，帶住一班女仔喺槍林彈雨下逃生。而呢場戲中，劉穎鏇喺打鬥過程將外套除掉以反牽制對手，變相剩下一件白色小背心繼續打，配合高炒鏡頭，豐滿上圍盡現。