隱形戰隊｜「天然呆」再現 馬國明自問零偶包：因為我係一個演員

TVB劇集《隱形戰隊》昨晚（17日）一集爆出精彩一幕，就是「視帝」馬國明為了演繹出角色Ocean肚痛還要慘遭威脅的苦況，拋下偶包做出「逗趣」表情，當中馬明招牌表情「天然呆」更會重現螢幕。 昨晚（17日）劇情寶寶（唐詩詠飾）在囡囡（林子善飾）及嬌姐（程可為飾）夾計下，不知就裏地搬進Ocean家對面單位，該單位更由嬌姐與Ocean共同持有。有一天Ocean絞肚痛但因忘記帶鎖匙有家歸不得，肚痛難耐的他只好衝進對面單位如廁。由於Ocean如廁時以為單位冇人，故邊如廁邊發出連串「來自肚痛的叫喊」，令正值打掃中的寶寶大驚踢門直衝洗手間準備擒拿「變態佬」。

當寶寶發現「變態佬」原來是Ocean時，即拿出手機拍下對方如廁窘態，嚇得不知如何反應的Ocean先是呆了數秒，之後即醒覺欲搶回寶寶手上「罪證」，可惜不得要領，只能掩臉遮醜兼為自己作最後辯駁。問到馬明為何如此豁出去，他笑言並沒有刻意豁出去，因為他視自己為演員：「我不嬲冇偶包，場戲都係想觀眾開心吓，因為劇入面好多緊張打鬥戲，所以間唔中要有啲場口畀大家輕鬆吓。我都係跟劇本做，何況演員係應該冇偶像包袱嘅，因為我係一個演員。」馬明又謂拍攝時有著短褲打底，所以絲毫沒有尷尬，但就有忍唔住笑。

談到劇集出街後獲網民大讚有型，馬明笑謂身邊朋友也有同樣看法，並感激監製Jazz賜予角色上的突破：「佢哋話：『我從來都唔知你咁有型嘅』，都係好開心嘅，今次呢個劇話唔定可以幫我轉型，唔使成日都係演啲斯文角色，譬如醫生呀。作為一個演員當然希望有多啲唔同戲路，自己駕馭同演繹到而觀眾又鍾意啦。所以都係再次謝Jazz，同埋所有幕後工作人員，其實係佢哋後面無名嘅付出，先至令我哋幕前嘅演員咁有型，所以真係好多謝、好多謝佢哋。」對於Ocean「失眠」設定成功入屋，馬明亦開心謂：「我自己睇劇本時都覺得呢個設計幾好笑，可能因為佢對詩詠有啲內疚，話唔定就係呢個潛意識，令佢每次聽到詩詠鬧佢，佢就會覺得少咗啲罪疚感，所以好瞓啲。我拍呢段戲都幾開心，每次我撩㷫詩詠，跟住錄佢音，跟住瞓得好冧，全部都好好笑同得意。」