隱形戰隊｜昨晚首播槍戰被批膠味濃 雲集靚女演員惹網民關注

TVB新劇《隱形戰隊》喺噚晚（6日）首播，搵嚟馬國明、唐詩詠、陳山聰及劉穎鏇等人主演，主要講述隱形任務戰略部隊及反恐特勤隊與不法分子嘅激鬥，及兩個隊伍點樣攜手合作偵破案件 。唔講咁多，而家就同大家睇下首集網民反應啦！ 好《超能使者》feel 《隱形戰隊》係《超能使者》監製文偉鴻（Jazz）嘅作品，而演員陣容亦係《超能使者》班底，第一集嘅劇情主要講述喺鬧市中有一名女子無故殺人，而反恐特勤隊同時遇上一瘋狂男子，幸好衝鋒隊督察喬寶寶（唐詩詠飾）及督察顧家強（陳山聰飾）及時化解危機。原本係警察嘅簡曜洋（馬國明飾）因一次行動中射傷喬帶囡（林子善飾），而離開警隊。轉職夜場嘅佢，喺捉拿被懸賞追捕嘅黑仔時，分別遇上黑幫小頭目大炮及警察，繼而發生槍戰，曜洋更向寶寶開槍。唔少網民睇完都話好似《超能使者》，留言話：「現代版城寨英雄」、「隱形戰隊=超能使者=￼鐵拳英雄=同盟=城寨英雄，悶到嘔的人和題材」、「同超能使者一X樣」、「超能使者後傳?」及「又係同超能差唔多的劇種，同幾乎一樣的卡士，好悶啫」等等。

槍戰好膠 劇集有唔少槍林彈雨及爆破嘅場面，喺第一集就已經上演激烈槍戰，充滿緊張刺激感，不過網民認為槍戰膠味濃，留言話「槍戰膠到冇朋友」、「第一集唔錯，節奏明快除左最後槍戰膠膠哋。」、「睇完第一集，膠味好濃。」、「tvb拍呢d認真戲好老尷」及「笑片黎架依套」等等。

《愛‧回家之開心速遞》演員亂入 喺首集中，網民們發現有唔少《愛‧回家之開心速遞》嘅演員參與《隱形戰隊》拍攝，例如KC「歐瑞偉」、「譚道德」陳榮峻、「Ivan」鄧永健及「June」古佩玲等等，搞到一班網民好難抽離，以為自己仲睇緊《愛‧回家之開心速遞》，留言話「kc 譚道德 ivan」、「仲有譚道德同KC，好難抽離」、「有Ivan以為睇緊愛回家」、「又成半隊愛回家」、「今次加咗愛回家元素」、「8點啲人去埋8點半」、「有神婆」、「愛回家之隱形戰隊」及「真係以為睇緊愛回家 Ivan kc 譚道德 呀june」等等。

好多靚女演員 《隱形戰隊》搵咗唔少靚女演員演出，首集出場嘅就有唐詩詠、劉穎鏇及阮嘉敏等等，要身材有身材，要後生一樣有，當中劉穎鏇不時以唔同顏色嘅小背心上陣。另外，唔少網民亦非常期待劉佩玥登場，佢仲會有以盜墓者羅拉及泳衣等造型，吸睛指數爆晒燈。網民們大讚劇中演員靚女。例如「阿moon個sniper look好正」、「啲女好正」、「劉佩玥呢個look正好多，同Tiffany一齊露 咁先啱呀，唔想睇咁多唐姨」、「認真 呀moon好掂」、「呀moon啲鏡頭靚到」、「劉穎旋 越來越正•索!!」、「好like佢，樣靚、身材好、自然不做作」及「阮嘉敏超正」等等。