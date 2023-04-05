隱形戰隊｜林凱恩出場僅3集慘死收場 開心角色有發揮

無綫熱播中的《隱形戰隊》，由林凱恩飾演的詩婷出場3集便要拎便當。今次她的角色相當有發揮，由學生妹開始演起的她，無論性格或是造型均十分多變。先說造型，Iris的學生妹造型雖然滿臉痘痘，但由於傻更更又帶點純真害羞，入屋度高。學生時期已是大力(郭子豪飾)頭號「迷妹」的詩婷，曾當眾向大力示愛，可惜因臉上暗瘡慘遭還未懂事的同學們取笑；當時滿臉委屈的Iris喊得楚楚可憐之餘，演技亦十分自然；網民大讚她的眼鏡Look可愛，角色設定亦很新鮮。

昨晚（4日）一集許素妍（莊思明飾）及詩婷真實身份曝光，表面是心理醫生的素妍，暗地裏是賣淫集團「幸福學會」主腦，詩婷則是被逼良為娼的受害者之一。與大力擦出愛火花後，詩婷向素妍坦白欲退出學會，豈料招來殺身之禍，並於酒店與幸福學會會員之一的游國堃（許俊豪飾）發生關係時身陷險境。林凱恩（Iris）劇集尾段險遭強姦及捏死，二人由糾纏落地，她拿起煙灰缸自衛，結果搞出人命。網民對於鮮以性感造型亮相的Iris 讚不絕口，直指意想不到。

除了學生妹造型，疑似捲入神秘組織及有吸毒惡習的詩婷，不時會被指示作性感打扮及濃妝亮相，與平時侍應的清爽有禮Look截然不同。談到詩婷這個角色，Iris坦言有難度：「今次角色最大挑戰，係要將馬詩婷呢個悲劇人物經歷嘅所有嘢，喺短短幾集表達晒出嚟，既要畀人感受到佢遇番以前愛人嗰種喜悅同夢幻，亦都有好多其他唔同程度嘅複雜情緒要處理，所以要事前做好多功課。」

Iris續指單是學生妹造型，已花了不少心思：「我自己最鍾意學生Look，因為同以往嘅靚女造型唔同，想做到一種宅女迷妹嘅感覺，事先都參考咗好多唔同角色，好似野田妹，造型上係特登設計得老土少少同埋化多啲痘痘，令到馬詩婷感覺更加冇自信。」