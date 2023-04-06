隱形戰隊｜林凱恩為郭子豪擋刀死亡 網民激讚內心戲有進步：TVB監製應畀多啲機會佢

林凱恩2015年參選香港小姐競選勇奪友誼小姐，隨即加入TVB，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》Bonnie一角漸為人所認識，2020年出演《降魔的2.0》孕婦Ling一角，更被觀眾激讚演技大躍進。早前有傳林凱恩扭計唔續約，因而被調去綜藝組主持《流行都市》及於古裝賀歲喜劇《黃金萬両》中連角色名都無，慘變茄喱啡。近日林凱恩於劇集《隱形戰隊》「幸福學會逼良為娼」個案中飾演主要人物，雖然僅出場3集，但角色相當有發揮，內心戲連場，被網民大讚演技有進步。

林凱恩做《流行都市》太浪費 林凱恩於《隱形戰隊》造型多變，由學生妹、侍應到性感造型都有。劇情講述馬詩婷（林凱恩飾）中學時期傾慕大力（郭子豪飾），時時去睇佢打波，卻被郭子豪身邊朋友取笑滿臉痘痘；事隔多年後二人於林凱恩做侍應嘅餐廳相遇，仲發展成情侶關係。後來林凱恩真實身份曝光，原來佢一直被許素妍（莊思明飾）逼良為娼，當佢要求退出幸福學會之際，卻險與會員之一游國堃（許俊豪飾）發生關係時遭捏死，林凱恩拿起煙灰缸自衛時令許俊豪死亡。及後，郭子豪搵到林凱恩躲藏之地，二人於林凱恩舊屋過咗一晚，第二朝林凱恩被追殺，期間郭子豪為保護佢而中槍，當佢險被刀桶死之際，林凱恩幫佢擋咗一刀而即場死亡。