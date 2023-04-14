隱形戰隊｜歐瑞偉慘死成最強洋蔥 唐詩詠遭雪藏生死未卜

《隱形戰隊》今晚（14日）播出大結局，昨晚一集最強洋蔥要數張Sir（歐瑞偉 飾）戰死。為拯救可助Madam Fong（江美儀 飾）脫罪的「證人」，張Sir單對單與匡勝天激戰，原本張sir佔盡上風，即使手槍沒有子彈仍情急智生以槍柄大戰軍刀匡勝天，可惜中途眼疾發作，最終遭匡勝天兩度拮中要害。原本匡勝天為追「證人」欲拔刀離去，張Sir為加以阻撓竟強行將身上的刀再插深入點，最終還是阻止不了匡勝天離去，更導致自己重傷身亡。張Sir臨終前用最後一口氣向趕到現場的Cool Sir低聲耳語：「幫Hilda洗脫罪名」，之後再滿眼淚水的望著其餘兩名徒弟Ocean（馬國明 飾）及寶寶（唐詩詠 飾），如此英勇忠義並存的角色，難怪唔少網民咬紙巾：「今次KC犠牲得好型」、「KC成套戲最型」。

昨晚歐瑞偉（KC）可謂大顯演技與身手，除了渾身是戲，年屆61歲的他為了相關場口不但跑勻幾條街口，更要喪跑樓梯，體力及耐力相當驚人。不過KC受訪時卻謙稱一切效果有賴武術指導幫忙度招，以及監製Jazz控制整個節奏及流程，而他要負責的就是做好心理準備：「其實都同展鵬拍開，大家好有默契，因為之前拍好多氣氛Shot，所以埋牙真打只係四個鐘左右。拍親Jazz戲大家都有心理準備架喇，知道要埋位肉搏，冇得揸流攤，全部好認真去做。」KC續指拍攝《隱形》時由於要兼顧《愛‧回家之開心速遞》，當時確是有少許辛苦，但依然很開心能參與《隱形》及再與監製合作。談到保持好身手之道，他笑謂：「都係得閒做吓掌上壓收吓腹，同埋跑步，因為當時仲有拍緊《愛‧回家》，所以都做唔到太多運動，我依家都肥番少少咯。」

另在坊間掀起不少熱話的「血路」，昨晚終極揭曉慘死主角，正是十分痛錫寶寶和Ocean的嬌姐。由於Ocean昨晚一集開首射中阿Yan（趙希洛 飾）至女方重傷昏迷，看著愛人跌落水的匡勝天對Ocean懷恨在心，遂殺入Ocean家綁架嬌姐，其間寶寶因察覺有異進入單位查看時與匡勝天展開激戰，遭匡勝天一拳打暈。鏡頭一轉，Ocean返家時眼見走廊位有超長血路，心知不妙的他沿著血路步入單位後發現心口中槍的嬌姐不幸身亡，未婚妻寶寶亦失去蹤影，Ocean備受雙重打擊。未幾匡勝天致電Ocean，咬牙切齒謂：「我要佢好好感受吓死亡前嘅痛苦。」當Ocean表示絕不放過他時，匡勝天再冷言謂：「你搵到我先啦！」氣氛緊張！

到底Ocean與匡勝天於今晚大結局的「正邪大戰」誰勝誰負？根據無綫釋出官方照片，寶寶雖仍被留活口，但卻慘遭冷藏，拯救行動刻不容緩。至於憑《隱形》升呢新進打女的劉穎鏇，大結局將再度大戰「最強打女」何慈茵，身穿招牌「小背心」的Tiffany更會大顯「飛腳」神功，單看劇照已十分精彩。而Big Boss匡勝天，大結局將拿出「最強武器」玩變身，大戰Cool Sir及Ocean，到底二人最終能否成功拯救寶寶？六位主角Ocean、寶寶、邢風（劉穎鏇 飾）、Cool Sir、Shadow（劉佩玥 飾）及女女（林子善 飾）最終命運如何，當中又會否有入真的捲入「死亡名單」？