隱形戰隊｜監製上載葉蒨文被虐截圖撞樣楊卓娜 本尊都質疑：我差啲以為係我

由馬國明、陳山聰、唐詩詠及劉穎鏇主演嘅TVB劇集《隱形戰隊》正在熱播中，劇集除咗有唔少驚險槍戰場面及搞笑情節吸引觀眾之外，一班劇中演員同樣非常搶眼，深得觀眾及網民愛戴。劇集監製文偉鴻（Jazz）連日嚟喺個人社交網站分享每集嘅亮點，而噚日佢就預告兩個噚晚登場嘅新角色－葉蒨文及羅孝勇。
文偉鴻喺IG上載咗女演員被膠紙封口兼綁喺床上嘅截圖，並留言話「大家估下佢係邊個！」，葉蒨文就搞笑回應：「楊卓娜？」，楊卓娜亦有留言話：「我差啲以為係我」。雖然唔少網民估中嘅葉蒨文（Sophie），不過亦有網民話好似楊卓娜：「有啲似楊卓娜又似葉倩文！」及「仲以為係卓娜」等等，更有網民建議佢哋可以飾演姊妹：「蘇菲，娜姐，姊妹花，有得諗喎！」
葉蒨文港姐32強出局
30歲嘅葉蒨文喺中五畢業後前往英國升學，於名牌大學京士頓大學完成服裝設計系學士學位，2016年參選香港小姐，可惜32強出局。未有放棄入行嘅佢，修讀訓練班後由路人甲做起，後來加入《愛·回家》劇組，原本只係飾演一個冇名嘅大學生角色，不過之後獲監製睇中飾演固定角色「島大女神」Candy，更憑角色成功彈出，深得網民喜愛。去到前年，葉蒨文獲得無綫經理人合約，成為親生女，同年年底獲提名競逐「飛躍進步女藝員」。佢今次喺《隱形戰隊》中飾演富商周昌盛（杜燕歌飾）個女Cindy，佢以一身打網球嘅造型登場，非常養眼。最新劇情講到原本患有心臟病嘅Cindy，因為移植咗蔡燕芬（謝文欣飾）嘅心臟後康復，不過因為咁就惹嚟蔡燕芬未婚夫凌毅（許家傑飾）綁架及企圖殺害佢。
監製讚羅孝勇是好演員
而噚晚嗰集新登場嘅仲有羅孝勇，佢喺劇中飾演殺手陳環，文偉鴻上載其截圖後留言大讚：「請大家記住呢位好演員 佢舉手投足都散發住一股野獸味道！Perfect cast!!! 超強殺手，陳環-羅孝勇」，噚晚嘅羅孝勇喺升降機登場，著上男護士制服嘅佢喺升降機中與馬國明及唐詩詠發生槍戰，充滿劇味。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈