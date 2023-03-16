隱形戰隊｜監製上載葉蒨文被虐截圖撞樣楊卓娜 本尊都質疑：我差啲以為係我

由馬國明、陳山聰、唐詩詠及劉穎鏇主演嘅TVB劇集《隱形戰隊》正在熱播中，劇集除咗有唔少驚險槍戰場面及搞笑情節吸引觀眾之外，一班劇中演員同樣非常搶眼，深得觀眾及網民愛戴。劇集監製文偉鴻（Jazz）連日嚟喺個人社交網站分享每集嘅亮點，而噚日佢就預告兩個噚晚登場嘅新角色－葉蒨文及羅孝勇。

文偉鴻喺IG上載咗女演員被膠紙封口兼綁喺床上嘅截圖，並留言話「大家估下佢係邊個！」，葉蒨文就搞笑回應：「楊卓娜？」，楊卓娜亦有留言話：「我差啲以為係我」。雖然唔少網民估中嘅葉蒨文（Sophie），不過亦有網民話好似楊卓娜：「有啲似楊卓娜又似葉倩文！」及「仲以為係卓娜」等等，更有網民建議佢哋可以飾演姊妹：「蘇菲，娜姐，姊妹花，有得諗喎！」