隱形戰隊｜結局劇情大暴走 網民狂笑陳展鵬啪針變喪屍即死

無綫熱播的《隱形戰隊》今晚(14日)播出大結局，此劇自播出以來，吸引不少人追捧，而且劇情緊湊。結局見到林子善為劉佩玥拼死一搏，劉穎鏇再大戰「最強打女」何慈茵，節奏十分緊湊，更看到大家手心冒汗。網民非常期待最後的「正邪大戰」及final boss陳展鵬的結局。
點擊看打到飛起劇情︰
展鵬打針不久即被KO
惟當陳展鵬大戰馬國明、陳山聰時，劇情卻突然大暴走，雖然見到雙方開槍駁火，當大家子彈用盡徒手搏擊時，展鵬突然拿起裝了特製藥水的針筒，而他為加強自己的能力在頸上打針，隨即見到他面上佈滿青筋，眼睛變紅，更仰天大叫。網民紛紛留言說︰「已經開始聞到陣膠味」、「咩事變咗《我和殭屍有個約會》？」、「我到底睇緊啲乜野」
當大家以為展鵬加強戰鬥力會好好打之際，劇情安排他很快已被馬明及山聰打低，然而卻來過反高潮扮假死讓二人鬆懈再攻擊。不過，不用數分鐘，展鵬被馬明及山聰夾手夾腳推向長鐵枝，插穿身體而亡。整個過程只是數分鐘，網民感慨展鵬「好廢」，並謂「趕埋尾都唔好咁」、「煎Pan玩左有冇3分鐘」，更要求展鵬要再起身打過。
網民寧願馬明直接領便當
之後馬明趕及救被困在冰櫃的唐詩詠，當然為了加強緊湊的感覺，馬明此時就發現有炸彈，並立即抱起詩詠離開。發生大爆炸的一刻，馬明被碎片擊中，並與唐詩詠一齊墮海。此時畫面見到馬明不停流血，並沉落大海。最後15分鐘的劇情，當然是大團圓結局，包括林子善叫齊同事幫手向劉佩玥求婚，陳山聰行海邊向劉穎璇求婚，而一直被誤會死掉的馬明又離奇現身，表示自己昏迷兩個月，等唐詩詠可以重拾與他一起的記憶。網民直言「呢啲結局唔拍好過拍」，「我要煎pan最後醒番奸笑，垃圾膠劇！」，並認為馬明一角「死咗仲好啦！」