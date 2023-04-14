隱形戰隊｜結局劇情大暴走 網民狂笑陳展鵬啪針變喪屍即死

無綫熱播的《隱形戰隊》今晚(14日)播出大結局，此劇自播出以來，吸引不少人追捧，而且劇情緊湊。結局見到林子善為劉佩玥拼死一搏，劉穎鏇再大戰「最強打女」何慈茵，節奏十分緊湊，更看到大家手心冒汗。網民非常期待最後的「正邪大戰」及final boss陳展鵬的結局。

展鵬打針不久即被KO

惟當陳展鵬大戰馬國明、陳山聰時，劇情卻突然大暴走，雖然見到雙方開槍駁火，當大家子彈用盡徒手搏擊時，展鵬突然拿起裝了特製藥水的針筒，而他為加強自己的能力在頸上打針，隨即見到他面上佈滿青筋，眼睛變紅，更仰天大叫。網民紛紛留言說︰「已經開始聞到陣膠味」、「咩事變咗《我和殭屍有個約會》？」、「我到底睇緊啲乜野」

當大家以為展鵬加強戰鬥力會好好打之際，劇情安排他很快已被馬明及山聰打低，然而卻來過反高潮扮假死讓二人鬆懈再攻擊。不過，不用數分鐘，展鵬被馬明及山聰夾手夾腳推向長鐵枝，插穿身體而亡。整個過程只是數分鐘，網民感慨展鵬「好廢」，並謂「趕埋尾都唔好咁」、「煎Pan玩左有冇3分鐘」，更要求展鵬要再起身打過。