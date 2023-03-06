隱形戰隊｜《超能使者》原班人馬變特種部隊 係咪又搵big boss？

新劇《隱形戰隊》陣容相當唔錯，有馬國明、唐詩詠、陳山聰「兩王一后」級陣容，仲有陳展鵬以「特別演出」身份壓軸，加埋監製文偉鴻，其實幾吸引。咪住……呢個卡士咪就係《超能使者》加個馬明？而文偉鴻嘅劇本去法多數係「搵big boss」，而根據劇情簡介，似乎陳展鵬就係呢個big boss，咁今次觀眾追嘅會唔會就係個犯案動機？如果你buy呢類套路，咁應該啱晒心水。

▼即睇劇情！

第一集(03/06)

鬧市發生瘋狂女食客無故殺人事件，衝鋒隊督察喬寶寶上前阻止卻受傷……反恐特勤隊同時遇上一瘋狂男子，督察顧家強及時化解危機。警方懷疑事件是針對來港的藥廠高層。寶寶見兄長喬帶囡出洋相，想起帶囡於數年前一次行動中被簡曜洋射傷腳而殘廢，曜洋因此離開警隊，寶寶對他恨之入骨。轉職夜場的曜洋，捉拿被懸賞追捕的黑仔，卻遇到同想帶走黑仔的黑幫小頭目大炮，曜洋逃跑時，寶寶趕至並舉槍指着曜洋，曜洋情急下竟向寶寶開槍。

第二集(03/07)

家強及時趕到拯救寶寶；帶囡不相信曜洋會開槍射寶寶，二人為此口角。寶寶和家強回到案發現場，寶寶發覺事情或非原先所想。曜洋帶着黑仔交予黑幫老大換懸賞，突然一批恐怖分子殺入……原來曜洋這兩年只是與夥伴杜小婕執行臥底任務。曜洋繼續調查毒品殺人案，與寶寶再次並肩上陣，彷彿回到當年感覺。曜洋正式回歸隱形任務戰略部隊，帶囡相約吃飯，竟同時約了寶寶和家強，二人與曜洋仍有芥蒂，並為帶囡爭執，最終不歡而散……

第三集(03/08)

曜洋為傷及帶囡的往事感煩惱，一直喜歡曜洋的小婕前來開解。西環碼頭發現女浮屍，開會期間帶囡提出新論點，曜洋認定帶囡適合隱形戰隊，誠邀加入，帶囡為此猶疑，另邊廂家強和寶寶卻極力反對。帶囡繼續尋找外地恐怖分子資料，發現此事與活躍於暗網的神秘人有關，帶囡跟蹤可疑人物，惟發生意外入院。警方終憑着帶囡搜集的證據，鎖定目標人物。反恐特勤隊將疑犯拘捕，曜洋偽裝成功，令疑犯答應與警方合作。

第四集(03/09)

隱形戰隊總警司方國希分析浮屍案兇徒是一群獵殺者，模仿外地恐怖分子手法行兇。寶寶重遇昔日學生鄭嘉嘉，嘉嘉懷疑自己被跟蹤。是夜，寶寶收到嘉嘉的求助電話……反恐特勤隊有警員周大力和督察邢風新加入，大力以甲蟲玩具作弄邢風，邢風忍不住嘔吐在家強身上。反恐特勤隊訓練期間發現屍首，隱形戰隊推測是獵殺者所為。隱形戰隊藉着寶寶提供的線索，鎖定可疑人物二世祖朱浩，小婕被派往接近朱浩，並與曜洋假裝情侶……

第五集(03/10)

寶寶接報，驚見嘉嘉的父親已自殺身亡，難掩悲傷。寶寶在嘉嘉家居收拾，找到嘉嘉的士上的行車紀錄儀。小婕成功取得朱浩手機內的資料，有所發現。隱形戰隊和反恐特勤隊聯合行動，派小婕與邢風混入泳池派對，國希大為緊張，原來國希正是邢風的母親。派對當日，小婕故意挑釁朱浩，但朱浩未有預期反應……寶寶與邢風被獵殺者捉走，二人成功逃跑，家強和邢風配合下擊退其中一人。另一邊廂，寶寶被圍捕受傷，危機湧現。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈