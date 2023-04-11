隱形戰隊｜趙希洛劇中身份曝光 與陳展鵬相隔七年再續情緣

《隱形戰隊》將於本周大結局，之前一直被視為「四線閒角」的趙希洛，原來跟陳展鵬是劇中的終極大奸角，昨晚兩大奸角重聚更有火辣咀戲，吸睛度爆燈！ 趙希洛飾演的阿Yan與展鵬扮演的匡勝天是戀人關係，為了幫助被判終身監禁的男友盡早出獄，阿Yan不但考入POTT，更甘願跟足勝天指示進行復仇大計，過程中壞事做盡！

昨晚可說是趙希洛施展渾身解數一集，無論是撒嬌、柔情、不捨、扮無辜及奸險冷笑等表情均拿捏到位，終一洗之前「可有可無」污名。對於跟陳展鵬拍攝咀戲，趙希洛指早在《乘勝追擊》已跟對方合作，不過當年的角色是暗戀對方，今次終成為戀人，她表示：「可能喺之前嘅《十八年後的終極告白2.0》拍得太多呢類戲，訓練有素，所以今次咀戲冇咁尷尬，而且展鵬亦贈我演激情戲嘅錦囊，因為我演呢方面嘅戲係最唔擅長；而最重要大家拍呢場戲嘅時候都好攰，我當時正為《有種好男人》、《愛．回家之開心速遞》及《隱形戰隊》同時開工，所以嗰段時間好攰，展鵬都同時開緊兩套劇，所以我哋唔使埋位時，都係喺張櫈度各自瞓覺，埋位就盡量一take完成。」