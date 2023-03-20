隱形戰隊｜趙希洛被網民指戲份愈做愈少？曾被爸爸輕視：都係主角隔籬嗰個啫

近日於黃金時間都會見到趙希洛（Candice）於TVB嘅演出，分別係8時播出嘅《愛·回家之開心速遞》飾演大小姐秘書「無知May」一角，及8時半《隱形戰隊》飾演隱形任務戰略部隊其中一員顧芳婷（Queen）；兩者相比下，《愛·回家之開心速遞》嘅角色間中都會有佢嘅故事支線，例如上周六（18日）播出嘅第1897集「初戀不要『Touch』」就講述熊若水（呂慧儀飾）羨慕龔燁（張景淳飾）與趙希洛呢對「初戀情人」擁有嘅甜蜜經歷，要設法得到同樣待遇，而趙希洛喺《隱形戰隊》嘅戲份並唔多。
網民指TVB冷待趙希洛
日前，有網民喺討論區以「趙希洛tvb冷待好慘，3年前拎女配角以為上位，8.30劇做番4線角色，對白只1.2句」為題出PO，表示趙希洛演技好，早喺2019年《金宵大廈》佢嘅演出已好評如潮，但TVB忽視佢，角色好似愈做愈細，好似閒角咁。有網民都認同樓主嘅講法「近幾個月愛回家嘅阿may戲份少左好多，可能一星期間 中擔正一集」。不過，都有唔少網民覺得趙希洛難有機會發圍：「你講得冇錯，真係可惜」、「TVB一年開既劇集唔算多，大多花旦有得拍已經好好，大把花旦一年都冇一套劇拍到，何況趙希洛有開心速遞演可以爆下show，之前有種好男人都有趙希洛」、「佢演戲係幾好，樣子又幾好，但若要做一線，似乎又有些限制」、「個人認為，趙希洛演技好好，但拍愛情戲投入程度一般，沒法引起人地共鳴」、「當一眾花旦都紛紛敗走，佢呢啲二三線邊度仲有機會吖？」、「好多小生花旦都係咁，上上下又跌番」等等。
被爸爸冷嘲熱諷
趙希洛2007年參選香港小姐競選入行，2019年憑《金宵大廈》獲得「最佳女配角」殊榮，當大家以為佢將會邁向女主角，卻被安排出演《愛·回家之開心速遞》，趙希洛本人就曾指好幸運可以加入《愛·回家》，因為係一個穩定嘅地方。即使趙希洛爸爸喺趙希洛奪獎時表示：「咪都係主角隔籬嗰個啫」；但趙希洛就表示說：「你哋等多陣，等多陣就得架喇，OK？」趙希洛亦以視后為目標，因為定多個目標畀自己，先會更加努力同積極去做。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈