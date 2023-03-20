隱形戰隊｜趙希洛被網民指戲份愈做愈少？曾被爸爸輕視：都係主角隔籬嗰個啫

網民指TVB冷待趙希洛

日前，有網民喺討論區以「趙希洛tvb冷待好慘，3年前拎女配角以為上位，8.30劇做番4線角色，對白只1.2句」為題出PO，表示趙希洛演技好，早喺2019年《金宵大廈》佢嘅演出已好評如潮，但TVB忽視佢，角色好似愈做愈細，好似閒角咁。有網民都認同樓主嘅講法「近幾個月愛回家嘅阿may戲份少左好多，可能一星期間 中擔正一集」。不過，都有唔少網民覺得趙希洛難有機會發圍：「你講得冇錯，真係可惜」、「TVB一年開既劇集唔算多，大多花旦有得拍已經好好，大把花旦一年都冇一套劇拍到，何況趙希洛有開心速遞演可以爆下show，之前有種好男人都有趙希洛」、「佢演戲係幾好，樣子又幾好，但若要做一線，似乎又有些限制」、「個人認為，趙希洛演技好好，但拍愛情戲投入程度一般，沒法引起人地共鳴」、「當一眾花旦都紛紛敗走，佢呢啲二三線邊度仲有機會吖？」、「好多小生花旦都係咁，上上下又跌番」等等。