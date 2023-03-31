隱形戰隊｜黃子恒扮精神分裂 靠想像演活「自己打自己」

現年40歲的黃子恒，入行TVB 近23年，曾參與多套重頭劇，可惜卻因多次桃色新聞，令事業連番受打擊！經歷過不少風波後，近日黃子恒在劇集《隱形戰隊》完美演繹精神分裂，再度引起討論。前晚一集（29日）播出的「炸彈狂魔案」有驚人進展，涉案的火屎（彭懷安飾）及生番（董敬文飾）先後被炸死，沈教授（黃子恒飾）炸彈狂魔身分亦於同集曝光。原來沈教授患有「人格分裂」，他之前遭黑幫頭目龍眼（張本立飾）威脅運毒，其間因反抗令被脅持的母親遭槍殺，大受打擊的沈教授發狂，將向其母狠施毒手的龍眼殺死，刑滿後再鎖定其手下火屎及生番進行大報復！

黃子恒無論處於兩大人格角力痛苦狀態、與空氣對話的神經質狀態、實施殺人計劃時的冷酷狀態均演繹到位；尤其「軟弱」與「暴戾」兩種不同人格切換更是精彩；尤其劇集尾段，黃子恒先是蠻有感情的望向晨麗，再慢慢走到其身邊，一字一句地冷冷吐出：「使乜咁驚啫？好快可以重生。」

失焦的病態眼神加上似笑非笑，甚為嚇人。黃子恒受訪時表示「分裂」角色很好玩：「我之前都講過話，想試下演精神分裂，因為凡係生活模式同形態跟現實有好大差距嘅角色，演員都會覺得好玩，然後咁啱Jazz（文偉鴻）搵我做呢個角色，我都幾開心同興奮。」黃子恒表示一人分飾兩角，事前準備確實比平時要多：「除咗造型上有戴同唔戴眼鏡嘅分別，我要好清晰咁賦予一啲言行舉止，畀呢兩個人物，分別要夠大令觀眾會分到。其實同呢個邪惡人格類似嘅角色，我之前有涉獵過，但作為演員唔會想重複演繹方法，所以我都有諗點樣同以前比起上嚟有分別。」