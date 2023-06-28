隱門｜吳岱融乜都肯制夠專業 陳展鵬為「質感」學揸挖土機

TVB劇集《隱門》本周播映結局篇，昨晚（27日）一集終於播出莊子喬（陳展鵬飾）大戰葉嘯天（吳岱融飾）重頭戲，劇情講述葉嘯天蓄意製造事端刺激Madam Yeung（湯洛雯飾）父親楊志強（張國強飾），志強發狂揮刀亂舞；得知葉嘯天有心挑釁父親的Madam Yeung，一怒之下打傷葉嘯天……為制止葉嘯天繼續作惡，子喬惡向膽邊生埋伏扑暈葉嘯天之後，再將其踢落預先掘好的深坑並企圖活埋。

吳岱融為演出吃盡苦頭 相關場口絕對是展鵬與吳岱融演技及體力大比拼，二人在滂沱大雨中於泥地瘋狂肉搏；雙手被綁的吳岱融不但一再受到重擊，被踢落深坑後還要接受「泥濘洗禮」，危險關頭更與挖土機的「挖斗」零距離。由於場口同時要展現子喬「成魔」，故有不少展鵬特寫鏡頭，展鵬亦將子喬壓抑已久的怒火演繹得淋灕盡致，一句：「個天唔收你，我收你」張力十足，極盡扭曲的憤怒表情盡顯視帝功架，網民更笑言《隱形戰隊》Big Boss「匡勝天」歸位。另無綫官網今日上載場口拍攝花絮，片段中岱融哥不但全程擒高又擒低，雨水更瘋狂「竄」入他的雙眼及口裏，為拍好戲吃盡苦頭。

感激工作人員照顧 談到場口難忘事，岱融哥笑指是凍到入心入肺：「嗰晚拍到（凌晨）四點零鐘已入晒心肺，係震住咁拍埋尾嗰段。我有著防水衣，但因為濕住成晚，由夜晚七點幾埋位已經淋咗好多個鐘。」岱融哥又謂十分感激現場工作人員對他無微不至的照顧，並透露兒子Justin身處拍攝現場為其影劇照為他驅走不少寒意，岱融哥說：「嗰晚咁啱我個仔喺度幫我影劇照，我感覺到佢都好積極take care我，呢個係唯一一點陽光令我當晚冇咁凍。其實展鵬都辛苦，佢要歇斯底里咁打我，我都忘記有冇病，只記得第二朝成個散晒。」岱融哥更應要求提供兒子當日拍攝劇照。