隱門｜吳岱融從影以來最狠角色 咬甩耳仔一幕被剪走

吳岱融在劇中飾演繞十惡不赦的賊王葉嘯天，劇集開播前，除三位主角煎Pan、Mandy及靚湯，宣傳核心還圍繞大狠角葉嘯天。繼《巨輪II》及《黄金有罪》，吳岱融與Amy姐今次是第三度合作；談到之前二人攜手打造的「鷲哥」憑「賤得嚟有型」爆紅，角色金句更是傳誦至今，Amy姐笑言今次是專誠為對方度身訂造葉嘯天一角，又大他是次爆Seed程度直達天花板境界：「之前佢拍《巨輪II》，我喺現場睇已經覺得佢表現超出我預期，然後我一直覺得佢有潛質再爆上去。」

尺度問題剪走部份鏡頭

無綫官方今午發布一條以葉嘯天「狠樣」及「暴行」為主打的預熱宣傳片，除可一睹吳岱融各式各樣狠樣，還能率先睇葉嘯天虐待心月(黃智雯飾)過程，包括箍頸、撼頭埋牆及連環掌摑等。其中一幕葉嘯天服刑期間發狂咬甩囚犯耳仔一幕，據知更因尺度問題出街前決定剪掉。雖然如此，吳岱融目露凶光兼青筋盡露的勁爆狠樣，已足以令觀眾入戲。他受訪時，坦言是次飾演葉嘯天辛苦之餘亦大壓力：「成日要將個轉數Tune到好高，同埋真係打得比較多，所以有啲壓力，自己演繹呢個角色好多時係扯到行晒，好似睇咩都唔妥咁，係好玩嘅，但亦真係需要大量體力。」

對於葉嘯天與「鷲哥」，吳岱融指兩個角色完全不同︰「高天鷲係有錢嘅惡人，葉嘯天係冇錢嘅惡人，因為冇錢佢發晒癲、不擇手段，仲要好喪。」他又透露兒子到場探班，令他時暖在心頭。