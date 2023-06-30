隱門｜吳岱融慘遭「16連環摑」雙頰紅腫 14歲楊可瑩獲網民投選結局周MVP

TVB 劇集《隱門》今晚播出大結局。繼早前莊子喬Ray（陳展鵬飾）活埋葉嘯天（吳岱融飾）後，今晚大結局再爆「驚喜」。昨晚（29日）一集劇情講起，黑化心月Luna（黃智雯飾）為了博得女兒晴晴（楊可瑩飾）信任，先後講大話打奶奶殷老太（盧宛茵飾）及Hailey（劉佩玥飾）「毒針」；之後為取回「陰毒逼迫」奶奶罪證，心月著晴晴扮跌倒從醫院清潔姐姐手上搶走「鈕扣攝錄機」…另一邊廂，Ray得悉心月犯罪證據化為烏有後，先以「苦情計」令心月放下戒心，再乘心月不備之際逼其供出「等奶奶斷氣後才call白車」罪證，可惜在將罪證曝光前遭心月識破，心月更與賊父葉嘯天聯手對付Ray。

今晚劇情將終極升溫，之前已被指癲得很勻洵的心月，今晚將癲喪極限發揮至天花板，與葉嘯天是敵亦是友的她，今晚因遭葉嘯天在最親的細佬逸風（阮浩棕飾）面前爆大鑊，怒極之下狂摑葉嘯天。劇組今日率先發布相關場口精彩劇照，黃智雯不但激動至滿眶熱淚、面容扭曲，慘遭「16連環摑」的吳岱融更被打至雙頰紅腫，足見「掌掌到肉」，兩位演員毫不錫身。另外一心要揭穿心月真面目的Ray則連番受重創，除了坊間盛傳他會中槍外，在劇組率先發布的大結局劇照，除見到Ray氣若游絲躺在病床上，心月更硬闖醫院將其挾持，兼真打毒針。

另外。網民投選結局周MVP，出乎意料由飾演晴晴的楊可瑩當選。網民除了大讚她演技出色，亦笑指她角色「智商在線」，並期待她可成為大結局MVP以妙計擊退所有奸角。昨晚楊可瑩演技確是值得一讚，在心月叮囑她要藏好鈕扣的場口中，可瑩不但演活了聽話及相信母親的狀態，及後躲在廁所可憐掉淚等候母親前來營救一幕，更是哭得自然兼虐心，演技再獲正評。

現年14歲的楊可瑩演出經驗相當豐富，2015年已開始接拍無綫劇，參與經典作品有《同盟》、《不懂撒嬌的女人》及《廉政狙擊》等。由於與黃智雯劇中大量對手戲，二人私下感情相當要好，去年智雯生日時，二人除約食飯慶祝，可瑩更向智雯送上朱古力作生日禮物。另盧宛茵角色於結局周開初中了風後，便一直只靠雙眼演戲，並以不同眨眼次數代表是或不是；難得是盧宛茵每眨一吓眼都相當有戲，亦感受到角色中了風後未能對答如流的無奈及痛苦，十分搶戲。