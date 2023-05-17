隱門｜吳岱融演躁狂冷血賊王 挑戰從影最癲角色狂摑陳展鵬

由王心慰（Amy姐）監製、翁善瑩編審的《隱門》，將接棒《川內相親》由5月29日起逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳展鵬、黃智雯、湯洛雯、劉佩玥、吳岱融、阮浩棕、黃子恆、魯振順、袁鎮業、盧苑茵等。 《隱門》故事圍繞十惡不赦的賊王葉嘯天（吳岱融飾），如何影響女兒張心月（黃智雯飾）一生。吳岱融劇中化身「破壞王」四處招搖生事，除了要應付大量動作場口，更要化身「巴掌王」見人就摑，普通一場戲也可送出至少十數個巴掌，兼且全部真打，相當誇張。

63歲的岱融哥早前接受無綫娛樂新聞台訪問時，亦坦言拍攝《隱門》甚花氣力，並搞笑謂：「有一場戲我要摑展鵬十幾巴，打完佢之後我自己都手痛！我都好耐冇打喇，我要展鵬睇住我呀，哈！」談到葉嘯天一角，岱融哥笑言衰到極：「我個角色好恐怖嘅，要錢唔要女。呢個係我從影以來最衰、最變態嘅角色，反派到極致。」黃智雯表示不介意被真打：「我覺得作為演員，嗰個逼真感好緊要，冇乜所謂嘅，最緊要係呈現到嗰種感覺。」