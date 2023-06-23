隱門｜吳沚默爆肉搏戲勁蝦碌 湯洛雯放下偶包演「十月芥菜」演技終獲平反

TVB劇集《隱門》昨晚（22日）一集高潮位落在心月（黃智雯飾）細佬逸風（阮浩棕飾）離奇捲入殺人案中，葉嘯天（吳岱融飾）見逸風與波波（吳沚默Momo飾）不和，拉攏二人飲和頭酒，其間波波因吸食毒品情緒高漲，霸王硬上弓生擒逸風，逸風激烈反抗…翌日波波被發現死在床上，逸風成最大嫌疑人，網民紛紛揣測是葉嘯天陷害親生仔之餘，還大讚Momo又姣又索。

談到床戲一幕比一幕震撼眼球，沚默笑言背後其實蝦碌連連：「我同阮浩棕好Friend，佢算係我訓練班師弟，之前又合作得好開心，所以今次拍呢場戲冇尷尬，反而好多笑料。好似有幕我要解開佢條皮帶，但解極都解唔開；同埋有幕佢要將啲毒品灑落我塊臉，但佢又打極都打唔開包嘢，而我又要好High咁係咁喺度叫，所以係搞笑多過尷尬。」再問Momo如何演繹迷幻樣，她透露全靠之前編劇時曾做過相關資料搜集，令她拍攝時腦內有實際畫面可供想像及發揮。