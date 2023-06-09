隱門｜被張國強爆Seed 臨時加碼瘋狂掌摑 湯洛雯: 估唔到連續咁多巴

TVB 劇集《隱門》昨晚（8日）昨晚一集的「洋蔥擔當」落在Madam Yeung （湯洛雯飾）父親楊志強（張國強KK飾）身上。患了認知障礙的志強對意外離世的妻子（李君妍飾）念念不忘，憶妻成狂的他在街上看到與妻子打扮相似的女子，連番上前纏著對方，最終Madam Yeung忍痛表示母親已離世多時企圖令父親清醒；大受打擊的志強激動爆Seed連環掌摑Madam Yeung，二人最終在街上抱頭痛哭。對於KK今次一洗「高級」味道，演繹平凡愛妻老人，網民大讚演技超班之餘，亦指KK演乜似乜。

KK受訪時透露接拍《隱門》前，獲監製Amy姐親自致電講解角色：「佢話想我同以前好唔同，話今次個角色唔係咁精明。」KK續指為演阿伯演得更神似，除刻意留了白頭髮，更穿了假肚腩及塗了皺紋膏。談到掌摑湯洛雯（靚湯）場口，KK透露由於與對方父親湯鎮宗份外熟稔，故與靚湯亦很好感情，二人拍攝前有良好溝通，因而順利一Take過完成。但由於正式拍攝時二人均順著當時情緒演戲，故最終在零預警下加了很多巴掌：「我同湯洛雯溝通完，佢覺得有必要真打，只係佢估唔到連續咁多巴。因為大家跟住咗個感覺走，個情緒爆發起上嚟就打咗好多巴，多到我都唔記得咗有幾多吓。」KK又指有特別留意打巴掌的節奏：「唔可以好似後生仔打交咁快，要一巴一巴咁打，同埋要有氣同冇力之間。」