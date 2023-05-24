隱門｜黃智雯被吳岱融虐打 悲中之悲幾近崩潰

劇集未開播，話題已集中在吳岱融與黃智雯的「父女情」當中，劇中黃智雯更經常被吳岱融虐打，因而身心受壓患上精神分裂，具有強烈復仇心態，跟柔弱的外表形成強烈反差，而拍攝期間，向來專業的Mandy親身上陣捱打，實行演技大爆發而她早前接受傳媒訪問時坦言角色將她推向崩潰邊緣，更形容是從影以來拍攝過「最悲劇的悲劇」，回想亦眼泛淚光。

有望再衝擊「視后」寶座

好戲之人Mandy形象入屋，演技備受認同，近年更是視后熱門人選之一。入行15年的她先後8度獲視后提名，更曾憑劇集《三個女人一個「因」》、《使徒行者3》以及《把關者們》更成功打入最後五強，可惜總與視后寶座擦身而過，不少網民戥她不值直言「TVB欠佢一個視后」。雖然新劇《隱門》未播出，但以劇情及角色來看，相信Mandy今年有望能衝擊「視后」。

除了有Mandy之外，其實「TVB欠佢一個視后」的人選還有李施嬅、陳煒等。李施嬅早年憑熱播劇《金宵大廈》和《金宵大廈2》打入最後五強，奈何最終空手而回。至於，去年被視為視后大熱的陳煒，默默努力多年，早已是公認的實力派演員，但跟視后殊榮亦是擦身而過。