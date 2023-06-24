隱門｜63歲吳岱融親身上陣懸崖半天吊 陳少邦拗柴頂硬上用封箱膠紙固定傷口

TVB劇集《隱門》下周迎來結局篇的，連日劇情不斷投放震撼彈，昨晚（23日）驚揭殺死波波（吳沚默飾）真兇是Pho哥（杜燕歌飾），葉嘯天（吳岱融飾）則被急召到場善後，事後葉嘯天以Pho哥罪證勒索巨款，令Pho哥動了殺機。昨晚最精彩場口，則是緊隨發生的莊子喬（陳展鵬飾）大戰葉嘯天。劇情講述天哥遭Pho哥（杜燕歌飾）手下Tony（陳少邦飾）等追入叢林，天哥吼準時機奮力反擊，三人打到飛起兼碌落地；混亂間天哥碌落懸崖邊，此時尾隨天哥的子喬殺到擊退Tony，並以救命為條件、要脅葉嘯天交出Pho哥殺死波波罪證…

該場口刺激的地方除了因為打鬥連場，亦因為拍攝環境相當險要，崎嶇不平又多碎石，陳少邦拍攝追逐戲時便一度拗柴，無情力更令鞋底斷了兩截，所受衝力可想而知。為了不影響拍攝進度，陳少邦敷冰止痛之餘，更以封箱膠紙當繃帶「頂硬上」，十分專業，少邦受訪時憶述當日事發經過：「我哋嗰場戲喺天外天拍嘅，當時大概朝早8點左右，有個叢林位有啲好大舊嘅石，我追岱融哥時踩咗落舊石度搞到拗柴，岱融哥喺前面都聽到我拗柴時啪一聲。但因為嗰時太早，我哋都仲未上去山頂拍，距離收工時間仲有成六、七個鐘，一定要諗方法拍埋佢。咁根據經驗唔算拗得好嚴重，劇務搵咗包冰番嚟，我再問工作人員借封箱膠紙包好傷口就可以繼續拍。」

除了追逐戲險象環生，天哥懸崖垂吊戲亦有一定難度及高度，Wide Shot鏡頭更是觸目驚心。今午，無綫官網上載拍攝花絮，雖然「天哥」半天吊位置如此危險，但年屆63歲的吳岱融依然親身上陣；片段所見，吊著威也的岱融哥小心翼翼地沿著懸崖邊往下爬，陳展鵬受訪時亦大讚岱融哥專業：「本身個地方已經危險，劇組仲專登拍到個感覺好危險，所以會show晒成個景出嚟。岱融哥好敬業樂業，佢做咗兩、三個take，仲要落到好低好低，依家觀眾睇戲好注重質感，我哋都希望畀到效果觀眾。」岱融哥則笑言為了讓劇情更合理，主動提出將單手改為雙手垂吊，並笑指初初答應演出時，並不知道有如此多打戲：「但都試吓啦，盡力啦，都好嘅，免費健身咯，好彩自己平時都有踢波、跑步。」