雙層公寓｜木村花死前提出請辭遭拒 母親入稟要求供出被刪畫面呈堂

Netflix播出的《雙層公寓》，由富士電視台與E&W共同製作，受到木村花之死影響，外界質疑節目背後是有隱藏劇本，才導致木村花慘成網民攻擊目標，在壓力爆煲下輕生，《雙層公寓》亦因此而永久停播。

母親望討回公道

針對這宗自殺事件，日本政府打擊網絡欺凌，立法保障受害人，並於本月1日起在大阪實施。木村花的母親木村響子，早前開記者會表示將入稟向富士及製作公司索償，要求公開《雙層公寓》被刪鏡頭作呈堂証供，可是製作方以沒有義務為理由作出拒絕。

據木村響子表示，原來女兒早在2019年底已打算退出《雙層公寓》，可是節目拒絕讓她「畢業」，事隔數月、即2020年3月上架的一集內容，公開了木村花因為擂台戰衣而跟男住客小林快發生爭執，自此阿花便被網民攻擊。對於女兒成為節目的犧牲品，母親心痛地憶述：「發生風波之前，她出街被跟、又被不認識的人辱罵，加上拍攝檔期又難以遷就摔角事業，但節目的工作人員認為她形象太鮮明，希望可以等到下一位比較強勢的新住客加入才讓她畢業。」木村響子直指，如果女兒當時退出節目，阿花就不會惹網民討厭，如今製作方面拒絕交出未播出片段，響子認為有人要全心隱瞞一些不可告人的內情。