雙料華姐林可悅拍《富貴千團》曬火辣身材 演《愛回家》一人分飾近30次茄哩啡

由黃庭鋒擔正的TVB劇集《富貴千團》，一共十集正安排於翡翠台黃金時段播出，本周五（7日）則於八點半起於播出為時兩小時的大結局！進入結局周的《富貴千團》，前晚（3日）一集黃嘉樂與拜金小三Angel（林可悅飾）的床上戲惹起不少關注，一開場已展現超強柔軟度吸引眼球的Angela、以超性感bra top與嘉樂上演的床上戲，更將其完美身材表露無遺，獲網民大讚夠晒拼搏之餘，並對其真實身份大感好奇。其實飾演Angel的演員林可悅（Angela），本身除了是選美出身，更已考獲健身教練牌！於美國留學的她，2016年曾參加紐約華裔小姐，並獲得「最佳旗袍演繹」及「友誼小姐」，同屆冠軍為余思霆。自小立志加入無綫的Angela，回港後曾於2018及19年兩度參選港姐，雖然均未能成功入圍，但仍被看中安排透過入讀藝訓班加入拍劇行列。

擁健身教練牌劇中展柔軟身手

曾在IG透露為了能在TVB拍劇，不介意演路人、護士甲乙丙丁的Angela，多年來「說到做到」，單是在《愛‧回家之開心速遞》中，Angela已先後演過近30個角色，除了路人及途人角色，還有美女、新娘、護士、記者、名媛、天氣小姐、模特兒及妃子等，角色相當多元！而在2021年的《七公主》及《我家無難事》中，Angela亦先後演過客人、途人、替身、朋友、記者及情侶替身，而且亮相集數高達19集，絕對是「密食當三番」表表姐，專業及永不放棄精神一度贏取媒體正評。

談到是次床戲，Angela接受訪問時坦言拍攝前十分緊張：「因為係第一次拍床戲，拍攝當日仲要係第一次同嘉樂真人見面，就已經要攬住喺床上面試戲。拍攝嘅時候嘉樂勁專業，一次NG都冇，而且只要一cut機，我哋兩個都會即刻分開，一開機先黐返埋一齊，所以拍嗰陣一直係咁分開、黐埋，分開、黐埋。嘉樂成個過程都好gentlemen、好nice，完全冇令我尷尬，有咗今次經驗，我以後拍床戲應該都唔會太驚。」至於《富貴千團》昨晚（4日）一集，新老千集團「Smart Cap」的傅嘉莉、黃子恆及泰臣出場，表面以超專業形象教小市民賺大錢，實質從中賺取Other People’s Money。另邊廂，由哈利（黃庭鋒飾）、阿Hook（姚宏遠飾）、Katty（湯洛雯飾）、古大師（歐陽偉豪飾）及Simon Sir（蔣志光飾）的OPM老千集團剛好化解滿是漏洞的「一滴血改變世界」計劃危機後，再度迎來「內鬼」這個巨大衝擊。