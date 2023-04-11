雞排妹洩露網紅陳沂電話罪成判入獄4個月 鄭家純揚言上訴與對方隔空開火

雞排妹與陳沂得悉判決之後，戰場由法庭轉至社交平台。陳沂在其個人專頁上載日本入境申報表，笑對方日後要申報自己有犯罪紀錄，更用「前科犯」、「黑菊姊」去稱呼雞排妹。她回覆網民的留言時，更透露會經民事途徑向對方索償100萬元新台幣，並附上雞排妹陳年的啦啦隊照片，嘲笑支持雞排妹的人。

「雞排妹」鄭家純於前年5月與網紅陳沂在直播期間發生爭執，陳沂不滿對方洩露其手機號碼而告上法庭，台北地檢署以違反《個人資料保護法》起訴雞排妹，並判她4個月「有期徒刑」，但可以用12萬元新台幣代替刑罰，案件亦可上訴。

將反告對方三宗罪

雞排妹向來不是省油的燈，她在社交平台回應陳沂，除了表明自己會就案件上訴外，更表示會控告對方誹謗連同其他案件合共三宗，更指對方「幾年前為了想紅亂罵人，搞到被公眾人物告到賠幾十萬，還是學不乖。」她亦提到陳沂的父親更因貪污入獄5年，認為沒有人比她更了解「甚麼是一輩子的前科」。

雞排妹寫道︰「陳沂現在不敢稱呼我為黑菊姐，因為我告她加重誹謗。（連同她寫我是法院認證小三，當被網友提醒不能這樣寫才改文，但早已蒐證。）目前已開了一次準備程序，那次她向檢察官辯解黑菊是在稱讚女人美麗，那怎麼現在就不敢再寫了？」

雞排妹續說︰「兩年前她先公佈我電話號碼的訴訟，檢察官認為她確實有洩漏我的個資，但我看起來沒有受到損害（不像她說自己每天以淚洗面），所以判她不起訴。聲請到交付審判時，我提供了多名網友的錄音檔，證明大家都是看到她的貼文，知道她在公佈我的電話才打來，目前法官建議我這是新證據要另提訴訟。陳沂告我個資法的判決結果，與我告她的訴訟相比，有記者問我會不會覺得委屈，我不會有任何情緒。」