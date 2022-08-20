雞排妹空降「喱騷」 主持大尺度節目《蓋棉被純聊天》

「喱騷」推出一連12集的的新節目《蓋棉被純聊天》，內容大膽及具話題性，絕對令人期待。《蓋棉被純聊天》由台灣女藝人鄭家純（雞排妹）主持，鄭家純以往曾主持多個清談節目，迴響甚大，不少網友也十分期待她快快重返主持界，開拍新節目。今次能夠促成鄭家純和「喱騷」合作，過程亦相當順利，鄭家純說：「之前曾受杜哥（杜汶澤）的邀請，去上了一集『喱騷』的節目，跟杜哥有了第一次的認識，也送了我純色品牌的產品『純愛杯』給杜哥。因為《深夜保健室》節目收攤，覺得很可惜，想到『喱騷』平台是一個無國界、以製作高品質節目為使命的平台，所以請經紀人康姐毛遂自薦，向杜哥提出節目合作的邀約。很感謝杜哥爽快答應，促成了《蓋棉被純聊天》的合作。」

內容尺度真實 探討性知識

《深夜保健室》大談性教育和性知識，播了足足100集，但最後卻「被下架」，鄭家純對此也有感而發：「不只是我們節目，很多聊到性教育的平台也遇到一樣的困境，所以原本的製作團隊決定放棄節目的經營，這次在『喱騷』平台播出最大的好處是：內容尺度可以很真實。」因此鄭家純希望今次可以延續之前節目風格之餘，同時也加入不少新元素，鄭家純說：「換一個節目形態重新出發時，《蓋棉被純聊天》的內容要如何設計，考量的面向很多。這三年來，我個人認為對於性教育這件事的態度，大家正向思考成長的很快。」

首度深入台灣 AV 拍攝現場

於是《蓋棉被純聊天》探討的性話題比以往更大膽更激，包括如何令男士重振雄風、示範情慾按摩、兩性性愛體位等，鄭家純更邀請專家拆解BDSM（綑綁與調教）的話題，以及首度深入台灣AV拍攝重地，並與台灣第一AV女優吳夢夢大談拍攝AV的禁忌和苦樂。鄭家純說：「視覺上的衝擊肯定是AV拍攝現場，這也可能是我人生唯一一次的機會可以看見。而且比看Netflix影集《全裸監督》震撼程度更大。」

集集換性感睡衣 床上傾性事

內容題材更激，鄭家純亦為了今次節目，特別找來多套性感睡衣，務求令節目的視覺效果更佳，她說：「因為在之前的節目可以穿洋裝，但《蓋棉被純聊天》的背景是在床上，要找到這麼多好看又帶點性感的睡衣不容易。每一集我穿的睡衣也是不同喔！」《蓋棉被純聊天》將於8月22日開始，逢星期一上架。「喱騷」所有用戶可以隨時隨地收看。