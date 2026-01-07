雞排妹自爆流產 懷孕9星期「狂掉血塊」痛至無法入睡

雞排妹發文透露：「今天是我懷孕的第9周，昨天確認胚胎停止發育得終止妊娠，目前持續出血伴隨疼痛的我，在床上也得把這一篇寫完。」鄭家純昨日傍晚開始少量出血，過兩小時後出血量變多開始腹痛，她立刻去醫院求診。在醫院時，雞排妹陸續排出血塊，照了陰道超音波確認胎囊大小與半個月前產檢時一樣，經醫院評估後，她回家休息吃止痛藥，等體力恢復後回台灣做後續處置。

談到當晚的身體疼痛，雞排妹寫道：「昨天晚上真的很痛苦。」吃了止痛藥仍反覆被劇痛驚醒，她續說：「凌晨三點就算吃了止痛藥，還是痛到叫出來沒辦法睡……過幾小時後再被痛醒，到廁所換衛生棉看血塊們。」她也將自身經歷延伸到近期在台灣引發討論的代理孕母法案，強調懷孕過程中的風險與代價，最終都由孕母一人承擔，她直言不認同以金錢換取子宮的制度，「我不希望台灣變成一個可以用錢去買子宮的社會。」雞排妹表示即使將來無法順利懷孕產子，自己也不會選擇到海外借肚代孕。