難兄難弟 | TVB劇巔峰之作 吳鎮宇扮四哥賀真四哥封帝

原定接力《天地男兒》嘅《難兄難弟》，TVB因為倪匡先生「蒙C寵召」而要讓路俾《原振俠》喺深夜時份播放。咁啱上個禮拜金像獎四哥謝賢成為影帝，呢套劇而家出反而時間剛剛好。

同一個晚上，有回歸25周年特備劇集《回歸光影頌－回歸》，而原來25年前《難兄難弟》係橫跨1997回歸前後呢個檔期嘅劇集之一。

1997年，TVB劇依然有過半數劇集平均收視30點以上，《難兄難弟》亦唔例外，以平均34點成為年度季軍。而25年後嘅今日，早排播畢嘅《十八年後的終極告白2.0》全劇平均收視係15.6點，一半都冇。

當年《難》號召到宣萱、張可頤（後來有傳二人因呢套劇不和）、吳鎮宇同羅嘉良呢個無敵組合，懷六七十年代嘅舊抽取老好日子做笑料，好收視到連劇集原聲唱片都幾賣得，再斬多四兩拍埋電影版（《精裝難兄難弟》，黃子華都係配角），見證住TVB當時對流行文化嘅影響力同號召力。

《難》安排喺回歸前後首播，劇本制定方向時未必同「回歸祖國」有關，但劇集重現六七十年代香港電影圈的風光，到後來謝源獲得終身成就獎，都有承先啟後嘅意味。更何況，香港娛樂事業，的確曾經領先亞太區甚至全世界，亦係香港英治時代其中一個面貌。《難兄難弟》放喺1997年6月底7月頭播，我諗起林二汶嗰句「就如人生，本來也是千變萬化，但一切萬變不離其中，根，始終如一」。原來回歸劇真係可以唔駛似回歸劇先至叫回歸劇架。

▼即睇《難兄難弟》劇情！

第1集

老實、憨厚的謝源在茶樓做夥計，因拒絕老闆女兒阿蘭的追求而被炒魷魚。在街上偶然遇到兒時好友李奇。李奇雖衣着光鮮，實際上處境艱難，因拖欠房租被房東趕出家門，無家可歸。隨謝源回家，得謝源一家人的信任收留暫住。謝源的妹妹阿燕對李奇很有好感，處處對其照顧有加。李奇發現謝源暗戀涼茶鋪老闆的女兒阿珍，為他倆製造機會接觸。李奇在街上被人騙去十元介紹費，後發現騙錢的人原來是與謝源同屋住的房客阿昆。阿昆惟有介紹謝源與李奇到片場做臨時演員。

第2集

謝源和李奇在片場認識了同做臨時演員的阿峯，並見到了當時最紅的兩大玉女邵芳芳和程寶珠。邵芳芳在上廁所時誤會謝源在偷看他。戲開拍時謝源被芳芳認出，追打謝源時、李奇不慎把佈景板推倒，導演大怒，決定在二人的工資里扣錢賠佈景。李奇的叔叔在片場開茶水鋪，為人很勢利，見到李奇和謝源時報以冷笑，罵他們是沒有出息的東西。李奇幫謝源約阿珍出來吃飯，阿珍帶阿蘭一起來，阿蘭亂點東西，弄得源、奇和峯要洗碗來頂飯錢。謝源和阿珍開始拍拖。

第3集

阿峯對別人説自己家境富裕，眾人皆不相信，以為他在痴人説夢。在拍一場打戲時，寶珠總不小心打到李奇，一場戲下來，李奇已是滿身是傷。拍外景時，李奇扮演的囚犯被程寶珠一不小心弄出意外又跌傷了，李奇覺得寶珠是他的剋星，總會使他受傷。寶珠甚覺對不起李奇，幫他爭取到了一個可以講對白的角色。阿珍的父親不滿阿珍與謝源拍拖，打了阿珍一耳光，源看了非常心痛，但也沒有辦法，因為他若沒有五千元就不能娶阿珍。拍戲時邵芳芳無意中踩爛了阿珍送給謝源的手錶，謝源非常生氣。

第4集

邵芳芳的舅舅是謝源的結拜兄弟，芳芳以高秀萍的身份出現在謝源面前，倆人結為好友。從國外歸來的小混混徐基想打寶珠的主意，寶珠貪食國外食物墜入徐基的陷阱卻不知道。阿混所辦的山打根樂隊臨時失約，臨時找源、奇、峯假扮在餐廳演出，碰巧看見徐基扶喝了迷藥的寶珠離去，三人馬上行動，在酒店及時把基制服，基含恨發誓報仇。李奇不慎弄傷了寶珠的腳，寶珠沒有對母親説是李奇所為，説是自己不小心，李奇很感激。珍父帶阿珍相親。阿珍陪謝源玩了一夜之後，留下字條便走了，謝源屢找不獲，很失落。

第5集

新戲招募男主角，李奇和阿峯迫謝源去試鏡，謝源憑其心不在焉的樣子獲選，但他心裏仍舊想着阿珍，做什麼都提不起精神。芳芳想出以阿珍的名義給謝源寫信説很快回來的辦法，令謝源重拾信心。拍戲時謝源頻頻NG，但片商羅生卻很賞識他，想把他和邵芳芳塑造為銀幕情侶。為配合影片宣傳，謝源、芳芳在記者面前擺出很親密的情侶樣子，但只要記者一離去，二人便互不理睬。李奇陪寶珠看流星被寶珠的司機誤以為是色狼，後被警察拉回警署，阿燕得知後，從此不再做寶珠的影迷。

第6集

謝源照導演教的一句一句去演戲，拍完"落淚的玫瑰"時認為自己不是演員的料想轉行。因為謝源把這部文藝悲劇演成了搞笑片，上映後反映奇好，票房大收。謝源一躍成為紅星，連老闆也對他另眼相看。李奇反而要做源的替身，更被寶珠誤認為暗戀她。謝源家被業主收樓，各房客都甚感彷徨，為避免源父為找大房的事煩惱，他們都表示會自尋住所，但其實各人都有各人的困難。謝源得知其主演的影片大賣，可獲得二萬元的分紅，非常興奮。

第7集

謝源獲得二萬元的分紅後，連忙找萍慶祝，但萍只是阿珍的替身，當萍意識到時有點醋意。謝源得知各房客有困難時，一一出手相助，分紅花去了一大截。源父欲購買一套新房，但錢已不夠支付房款了，謝源甚感頭痛。芳芳得知後，暗中幫助，但謝源並不知道。源一家人高高興興地搬入了新房子，李奇也一併搬入。新戲開拍，羅生為寶珠改女殺手形象，寶珠提議由李奇擔任男主角，但空歡喜一場，主角又換作了謝源。

第8集

李奇經常做閒角，心情很不好，芳芳鼓勵他繼續堅持，不要放棄，李奇以為芳芳對他有意思。謝源偶遇阿蘭，得知她家已破產，便幫助他們解決了困難。一日，謝源找阿蘭出來問阿珍的近況，得知阿珍根本沒有留下書信便被其父賣去大馬。源發狂的問是誰寫信騙他。謝源留下一張字條便去大馬找阿珍，致使整個劇組癱瘓。阿燕到片場看望李奇，大鬧笑話。這時傳來謝源乘坐的船沉了的消息，謝家悲痛不已。其實謝源搭錯船去了日本，已逃過大難。謝源在大馬找到了阿珍，阿珍已嫁作人婦。源回到香港，家人以為他已死，被他嚇了一跳。

第9集

李奇、阿峯等人想撮合謝源與阿萍在一起，製造了許多兩人單獨在一起的機會。但源對眾人説阿萍長得太醜不可以在一起，碰巧被阿萍聽到，阿萍很傷心，決定報復謝源。阿峯向阿燕表達愛意，阿燕一顆心都是李奇身上，竟然叫阿峯為她織衣杉送給李奇。阿萍處處捉弄謝源，先用花蜜淋在謝源身上，使他被螞蟻狂咬；跟着在湯裏放瀉藥，使源腹瀉不止；又用計使源踩肥皂摔了一跤，謝源吃盡了阿萍的苦頭，覺得阿萍心腸很惡毒，二人大吵。

第10集

謝源按地址找阿萍，管理員説沒有人姓高，源覺得很可疑。而謝源與芳芳拍戲時，芳芳抱着謝源大叫源哥。其實芳芳報仇並未結束，她要謝源更慘。寶珠請李奇去吃北京烤鴨，夥計熱情款待，待李奇再去時卻被夥計冷落。羅生讓謝源、芳芳唱情歌，但發現謝源五音不全，無法找李奇做幕後代唱。李奇對電影界心灰意冷，決定去出海。阿峯被父親逼婚，阿峯求助阿燕，讓她做自己的假女友。阿燕這才知道阿峯真的是有錢的少爺。

第11集

峯父很賞識李奇，投資新戲時讓他當男主角，李奇開始走紅。芳芳再戲弄謝源，使謝源損失慘重。後得知謝源所做的一切是為了阿萍時，芳芳終於原諒了他，告訴他芳芳即是阿萍的真相。二人真的開始熱戀起來。謝源、芳芳拍拖，十分温馨，但羅生為了配合新戲宣傳，要他們扮分手，謝源甚為不快，於是芳芳決定用阿萍的身份與謝源談戀愛。二人在無人之時濃情蜜意，有記者時又成陌路人。謝源追問李奇對阿燕的態度，李奇説他從未愛過阿燕，對她只是兄妹之情。另一方面，又乘醉向芳芳示愛。

第12集

謝源不知如何向妹妹説李奇不愛她的真相。一日，阿燕在替李奇收拾衣物時發現了寫給芳芳的情信，知道奇愛得不是自己。當李奇約阿燕出來想説清楚時，阿燕搶先對李奇説愛的不是他，而阿峯才是他的男友，阿峯大喜。寶珠的哥從國外歸來，與其同回的好友佐沾對寶珠大獻殷勤，極盡追求，但寶珠不為所動，卻喜歡上了老實的謝源。寶珠的師傅看出寶珠喜歡謝源，以教謝源學曲為名讓倆人多些接觸。李奇以小蜜蜂的名義經常暗中送禮物給芳芳，謝源很生氣，而當芳芳得知寶珠和謝源的接觸時，故意戴這些禮物來氣源。原謝源同屋住的房客狄華拍出浴戲，眾人相勸，狄華不承認與他們相識。

第13集

謝源暗中調查誰是小蜜蜂，無意中暴光了羅生與狄華的情人關係。為了使謝源能更多時間陪自己，寶珠騙謝源説自己患了絕症，希望源做他的男友。芳芳雖然同意讓謝源做寶珠的假男友，但心裏很不是滋味。芳芳發現李奇就是小蜜蜂，李奇亦直接承認。謝源無意中看見，不知如何是好。芳告知奇已有男友在國外，但奇並不氣綏，依然熱烈追求。源很生氣，芳不知他已知真相，覺得他小氣，後在舅父東口中得知源已早知，兩人和好，為了不影響倆兄弟間的感情，倆人決定不告訴奇"萍即是芳"的真相。芳故意把自己丑化，但奇説會更愛她。寶珠的哥哥傑看上了狄華，找機會與她搭上。為了宣傳新戲，羅生安排源、奇、芳、珠及她們的母親吃飯，源得知大驚。

第14集

謝源把事情的始末都告訴了阿峯，希望峯可想到一計策。峯乘奇不備把他打暈，這樣奇便不能對人亂説話。在席間，謝源左右逢源，怕事情揭穿，深受其累。這時，峯透過麥克風把源叫出來，二人在屋裏商量怎樣對付珠、芳的母親，但峯忘記把麥克關好，結果二人談話所有的人都聽得很清楚。謝源當眾承認與芳芳相愛，寶珠當眾出醜甚不快。翌日，奇從東口中得知真相，認為源欺騙了他，奇因此與源決裂。電影展中大家都有份得獎，只有奇一人落敗，使他更失意。珠與奇吃消夜，奇小解時遇小偷，追小偷時誤入豔舞場，被人誤會看豔舞，此事被報上大肆宣揚，奇被雪藏了。奇愁上加愁，珠怕他有事陪他，遇到大台風無法回家，二人喝了酒醉倒，醒來後珠發現衣衫不整，要奇負責任。

第15集

寶珠誤會自己懷孕告訴李奇，奇當場暈倒。珠向芳説起有了奇的骨肉，芳陪她去看醫生，結果證實珠不會懷孕。珠並沒有向奇説實情，奇對珠極好，竟上門來提親，結果珠母逐出門。奇、珠二人決定私奔，被珠母發現了。奇解凍，恢復拍戲。為了使奇、源二人修好，峯想出辦法趁拍完戲時約奇消夜，奇、源二人對飲一杯便釋懷了。源與奇合資所買的馬票中了頭獎，但馬票奇不知收到什麼地方了，怎樣都找不到。奇失去馬票無臉見謝源想一走了之。

第16集

大家都認為李奇獨吞了獎金走佬，只有寶珠相信他。奇被迫露面，他發誓沒有獨吞獎金，源相信了他。源向芳求婚，芳答應了。羅生對芳芳説有機會去荷里活拍戲，芳非常高興。但合約要求芳不許結婚，芳很為難，不知如何選擇，源為了能使事情兩全其美，得罪了好來塢電影公司的代表，芳很生氣，認為源不知她的夢想是什麼。芳假意對源説要走，源心中雖捨不得，但為了芳的夢想和前途，沒有説挽留的話，只留給芳一封信。

第17集

芳芳看了信後，非常感動，二人和好，芳亦放棄赴好來塢。奇、珠出外遊玩因避雨在破屋裏過了一夜。翌日，珠母讓珠儘快安排奇與她見面，同意二人交往。奇無意中發現佐沾是騙子，欲拆穿佐沾，但眾人都不信。佐沾向奇報復，收買算命的説奇與珠八字相沖，會給珠家帶來衰運，使珠母等人對奇百般挑剔，又不允許珠與奇交往。珠哥傑因狄華不肯與自己結婚，大受刺激。

第18集

源決定與芳結婚，雙方家長見面談婚禮一事，話不投機，芳母要求禮金一百萬，否則就不讓芳與源結婚。源很愁苦，決定向羅生取回自己的片酬，卻與羅生賭錢把禮金輸掉了，芳責怪源，芳母答應少收點禮金，二人和好。城中興起炒股熱潮，芳、源皆投資，不幸遇上股災，賠了一大筆錢。龍導演找奇出演新戲「唐山大兄」，佐沾唯恐奇破壞自己的騙局，決定整死他。於是向所有的人發告密信，爆出奇爸爸是殺人犯的醜聞，迫使導演換角。

第19集

李奇被易角，大受打擊後失蹤，由謝源頂替其出演"唐山大兄"。佐沾與徐基設計騙局，騙李奇出演一套大製作電影"袁世凱傳"，實際上是一部豔情片，李奇不知是局，躊躇滿志，想借此片東山再起。李奇回港後重遇謝源，開始懷疑是源寫的告密信，因為他爸爸是殺人犯的事只有謝源知道，兩兄弟開始有心病。當眾人知道佐沾是騙子時為時已晚，佐沾已逃去無蹤。

第20集

李奇找阿燕一齊出演"袁世凱傳"。該片上映，竟然是一套三級豔情片，奇大驚，知被騙，更被謝源誤會為了報復而連累阿燕做脱星，兄弟決裂。李奇更因拍三級片而被公司解約，走投無路。奇不能接受現實，決定離開電影圈，為了不連累珠，並決定與珠分手。珠四處尋訪，奇避而不見從此消失。此時眾人找到徐基，知道一切都是誤會，但已找不到奇。奇與珠、峯與燕的感情能否開花結果？

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載