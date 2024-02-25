熱門搜尋:
元宵節 Chubby Hearts 李龍基 大光麵 潮濕 美斯 長者醫療券 天璽．海 垃圾徵費 流感 曉柏峰 姜濤 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-25 12:27:35

難過近年喜劇笑料欠奉決心寫好劇本 肥仔聰︰呢幾年大家好難笑得出

分享：

林子聰有感近年喜劇笑料不多，很多電影內容「好似都唔想令大家笑咁」。

《狀王之王》在上周播出大結局，全劇只得18集，由王浩信、姚子羚、金剛、林子聰、張達明等主演。人稱「肥仔聰」的林子聰更是該劇的編劇兼導演，他在劇中與王浩信、金剛三人充滿火花，有不少笑料，奈何劇集的收視一直低開，加上劇集播出時撞正一連數天的新年長假期，因此不少人認為《狀王之王》因為王浩信離巢而成為炮灰。不過，肥仔聰不以為然，他表示自己的目的是希望大家看完會笑得出，收視高低只是過眼雲煙。

《狀王之王》僅得18集，肥仔聰認為近年觀眾很難有時間追看長集數的劇。

無綫編劇出身

大家從周星馳的電影認識了「六師弟」，肥仔聰很搞笑是眾所周知，但他的才華亦不能忽視，06年首次執導由劉德華投資的電影《得閒飲茶》，獲提名代表香港競逐第八屆義大利烏甸尼斯電影節王浩信坦言收到肥仔聰的劇本時，與過去收的大不同，大讚肥仔聰是非常利害。無他，肥仔聰是電視台編劇出身，擁有多年功力的他要寫一個劇本並不難。

肥仔聰表示今次跟無綫合作，全因獎門人曾志偉一個電話，「當時我已經諗緊宋世傑，諗緊一套電影同一套電視劇，佢就問我近排諗緊咩，佢聽完話不如俾我呀，我就話好呀！佢都有諗過呢個題材，所以就一拍即合。」他稱在構思《宋世傑》時，第一時間就想起張達明，他表示跟對方傾起來時，都覺得是時候把這個「宋世傑」多添新的元素，所以加了查案的元素，現在大家看的宋世傑是神探來的，因為古代查案不容易。

肥仔聰在無綫任編劇時，周星馳欣賞他而邀出演喜劇，變身做幕前。

為報恩與無綫合作

他謙稱自己沒有甚麼才華，只是喜愛創作，「幕前幕後都鍾意，但幕前就可以解決好多生活困難，但我就鍾意創作多啲，因為滿足感非常大！」

今次與TVB合作，另一個心態是有心存感恩，他說︰「我都係TVB出身，以前係做幕後，喺嗰幾年令我學到好多嘢，打好咗一個基礎，其實我都諗藉呢個機會去報答返TVB。」今次他起用了不少無綫久違的面孔，包括陳浩民、古明華、趙永洪等等，大家收到他的電話之後，都立即答應，由工作變成聚舊，成個劇集拍起來非常開心。

《狀王之王》拍攝撞正疫情，大陸不停封區，限制多多，大家可說是共過患難。

搵姚子羚拍純因大膽假設

談到王浩信及姚子羚，他以「驚喜」二字去形容，他稱自己喜用觀眾定型的藝人去演出，希望可以令觀眾可以改變大家對他們的看法。他指拍喜劇是有一個獨特節奏，自己看到王浩信的樣子是一本正經，但他骨子裡是一個搞笑的人，相信他的演出會很驚喜。

至於姚子羚，他直言起用她是非常大膽，全因自己一個假設，「我唔識佢，見佢拍啲戲都係黑口黑面，唔會笑，唔通佢笑得好難聽嘅？好內斂咁，但我覺得佢應該係好奔放！其實我真係完全唔認識佢，佢去佛山拍戲，我專登去搵佢，睇佢做戲，同佢傾下偈，滿足下自己好奇心。佢係一個驚青、好直嘅人，所以我將呢樣嘢放大！」

Ad Block

肥仔聰直言完全不認識姚子羚，只是覺得為何她拍的劇集總是黑口黑面。

觀眾難花時間追看長劇

談到劇集非常短，有別過去廿集起跳，長則三、四十集，肥仔聰說︰「我自己感覺大家睇戲習慣已經好唔同，要一個觀眾喺屋企坐足4個星期，其實是很奢華的一件事，大家依家上網有唔同娛樂，有好多唔同活動，甚至劇集、電視都有好多選擇， 我自己就覺得不如分開五個故事， 我每個故事只不過是幾集，咁樣節奏會快很多。」他指劇集長，可能中途要加入不同角色，會令觀眾看得不明白，寧願不看，倒不如分開不同故事，就算中途加入也不會太難明白。

對於收視，肥仔聰沒有多想，只是自己很愛喜劇，有感近年喜劇的內容令人笑不出來。他說︰「我都唔知點解呢一、兩年，戲院又好，電視又好，都好似唔想大家笑，甚至有啲話係喜劇，但入到去又笑唔出！我自己創作喜劇時候，好需要睇一啲喜劇去刺激自己，近兩年我真係搵唔到，所以自己認認真真去寫。係㗎，呢個檔期可能唔係太好，但對於仲會睇電視嘅觀眾嚟講，佢哋會更加開心，都係一件好事。」

時代改變大家難笑了

問到為何這幾年的喜劇失色的地方，他認為現時要令大家開心並不容易，因為大家想法複法了，想的東西多了，要苦惱的東西同樣多了，「有好多外部、內部因素，令大家唔開心。」他稱寫劇本時，是藉宋世傑一角話給大家知，出身卑微的宋世傑，在不好的環境仍可自得其樂，所以希望大家知道尋找開心不困難。他坦言世界已變了，所以不能再用以前的方法去尋找開心，要改用其他方法，但他最希望大家「嘗試放低手機，放眼看多些，其實快樂是很簡單。」

陳浩民再現無綫，全因好兄弟肥仔聰一個電話。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受