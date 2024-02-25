難過近年喜劇笑料欠奉決心寫好劇本 肥仔聰︰呢幾年大家好難笑得出

《狀王之王》在上周播出大結局，全劇只得18集，由王浩信、姚子羚、金剛、林子聰、張達明等主演。人稱「肥仔聰」的林子聰更是該劇的編劇兼導演，他在劇中與王浩信、金剛三人充滿火花，有不少笑料，奈何劇集的收視一直低開，加上劇集播出時撞正一連數天的新年長假期，因此不少人認為《狀王之王》因為王浩信離巢而成為炮灰。不過，肥仔聰不以為然，他表示自己的目的是希望大家看完會笑得出，收視高低只是過眼雲煙。

無綫編劇出身 大家從周星馳的電影認識了「六師弟」，肥仔聰很搞笑是眾所周知，但他的才華亦不能忽視，06年首次執導由劉德華投資的電影《得閒飲茶》，獲提名代表香港競逐第八屆義大利烏甸尼斯電影節。王浩信坦言收到肥仔聰的劇本時，與過去收的大不同，大讚肥仔聰是非常利害。無他，肥仔聰是電視台編劇出身，擁有多年功力的他要寫一個劇本並不難。 肥仔聰表示今次跟無綫合作，全因獎門人曾志偉一個電話，「當時我已經諗緊宋世傑，諗緊一套電影同一套電視劇，佢就問我近排諗緊咩，佢聽完話不如俾我呀，我就話好呀！佢都有諗過呢個題材，所以就一拍即合。」他稱在構思《宋世傑》時，第一時間就想起張達明，他表示跟對方傾起來時，都覺得是時候把這個「宋世傑」多添新的元素，所以加了查案的元素，現在大家看的宋世傑是神探來的，因為古代查案不容易。

為報恩與無綫合作 他謙稱自己沒有甚麼才華，只是喜愛創作，「幕前幕後都鍾意，但幕前就可以解決好多生活困難，但我就鍾意創作多啲，因為滿足感非常大！」 今次與TVB合作，另一個心態是有心存感恩，他說︰「我都係TVB出身，以前係做幕後，喺嗰幾年令我學到好多嘢，打好咗一個基礎，其實我都諗藉呢個機會去報答返TVB。」今次他起用了不少無綫久違的面孔，包括陳浩民、古明華、趙永洪等等，大家收到他的電話之後，都立即答應，由工作變成聚舊，成個劇集拍起來非常開心。

搵姚子羚拍純因大膽假設 談到王浩信及姚子羚，他以「驚喜」二字去形容，他稱自己喜用觀眾定型的藝人去演出，希望可以令觀眾可以改變大家對他們的看法。他指拍喜劇是有一個獨特節奏，自己看到王浩信的樣子是一本正經，但他骨子裡是一個搞笑的人，相信他的演出會很驚喜。 至於姚子羚，他直言起用她是非常大膽，全因自己一個假設，「我唔識佢，見佢拍啲戲都係黑口黑面，唔會笑，唔通佢笑得好難聽嘅？好內斂咁，但我覺得佢應該係好奔放！其實我真係完全唔認識佢，佢去佛山拍戲，我專登去搵佢，睇佢做戲，同佢傾下偈，滿足下自己好奇心。佢係一個驚青、好直嘅人，所以我將呢樣嘢放大！」