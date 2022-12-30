雨僑貼孕照大曬白滑香肩兼巨肚 自爆懷孕期間確診

雨僑與丈夫羅力威2018年結婚，二人育有2歲女兒Harper，兩僑早前在中秋節宣布懷上第二胎的喜訊，昨日 （29日）她在社交網大曬孕照，相中見她穿上露肩上衣，並掀起衣服，大晒白滑靚膊兼巨肚，肚皮全冇妊娠紋，四肢依然纖瘦。踏入2022年尾聲，雨僑同時貼長文回顧一年感受，她寫首：「這三年人人都不好過，最大的禮物是能懷上二寶，不知道有沒有望可以脫下口罩，呼吸著新鮮空氣生呢？嚴格來說，是手術室的冷氣，但至少不是反覆吸入自己呼出來的恐懼，哈啤出生的情景還歷歷在目，感恩我們準備迎接二寶時間剛剛好，因為她已經適應學校生活，事實上聖誕假期的第一天，她甚至不能相信學校要關門一陣子，嚷着要到校門外看，多麼癡情！」她更憶述懷第二胎時不幸確診發燒四天：「年中初孕確診，發燒三四天，長達十天的隔離很難熬但也捱過了，感激朋友們幫忙取藥買食物、為我們一家禱告，慶幸大概八天左右病徵完全消失，然後也換來相對鬆懈的幾個月，我們放心到處遊玩，不然第二次懷孕也只能宅在家懷疑人生。」

雨僑又慨嘆今年離開的人很多:「一年內經歷的轉變好像是以往幾年的總和，我更珍惜平靜安穩，但，即使遇上不同的挑戰，也好像比以前更堅強了。這一年收到很多私信，有些事，真的沒有Silver lining、沒有換個角度看、沒有兩面，就是單純的失去、單純的痛，但願我們也能繼續互相支持，也願2023會善待我們。」