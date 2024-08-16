雨夜屠夫題材鬧雙胞 霍哥演林過雲撞正YT周殷廷執導新片

周殷廷(Yan Ting)加入樂壇九年終於吐氣揚眉，今年4月更宣布首次執導電影《雨夜之徒》，把香港奇案「雨夜屠夫」林過雲的連環凶殺案開創出全新故事，不過選角方面仍未公布，而YT就表示：「這部電影籌備多年，2018至19年我冇得唱歌，遇上監製陳穎倫。佢話有睇晒我的作品，問我係咪想拍電影，話如果想就一齊去做呢件事。我們花了很多年，不知多少晚通宵，寫了《雨夜之徒》的劇本出來。」YT多年來一直唱而優則導，過去除了為自己的歌曲拍攝MV外，更先後替吳雨霏、AGA、Gin Lee及MIRROR等拍攝MV，處男執導電影自然備受關注，連「Man姐」佘詩曼也在監製陳穎倫的IG留言大讚《雨夜之徒》劇本好正！

「雨夜屠夫」並非首次成為電影題材，早在1989年電影《求愛夜驚魂》，周文健飾演的角色「陳雲」被指是影射林過雲，1992年由任達華主演的《羔羊醫生》，便正式把林過雲案件搬上大銀幕，之後不少影視作品也出現過林過雲一角。早前，無綫播出的《猜猜我是誰》曾提及林過雲在港轟動一時的肢解姦殺案，除了YT執導的《雨夜之徒》外，最新一部電影作品《雨夜屠夫》就由YouTuber霍哥(霍俊邦)夥拍林耀聲，由霍哥飾演林過雲，而該片導演是鄧東明、劉順安監製，令同案電影忽然鬧雙胞，而霍哥版本的《雨夜屠夫》明天下午將舉行發布會，暫時未知影片內容長度及性質。如網民所言，霍哥單靠變態神情演活了「雨夜屠夫」。