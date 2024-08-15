雨夜屠夫｜霍哥演林過雲憑猥瑣樣完勝 一文重溫香港奇案

早前無綫播出的《猜猜我是誰》亦曾提及林過雲，重提當年轟動全港的肢解姦殺案。林過雲是香港首名連環殺手，由於他犯案日子都是下雨天的晚上，因而有「雨夜屠夫」之稱。他的犯案手法轟動全港，案件更成為不少電影、電視的題材，最新一部電影作品《雨夜屠夫》更是擺明車馬以林過雲的案件做題材，並由YouTuber霍哥（霍俊邦）扮演林過雲。

霍哥今日在社交平台上載多張海報，為其主演的電影《雨夜屠夫》宣傳。霍哥表示電影是根據真實案件改編，而海報中見到他殺死一名女士，滿面鮮血仍露出微笑，單看照片已經令人不寒而慄。由於霍哥的樣子被大眾認定是猥瑣，加上又有「淫霍」外號，因此有網民見到這系列海報時，表示他只需要靠樣，不用靠演技已經勝出。網民留言說︰「對於呢出戲霍哥的演技無咩好期待，因為做返自己，唔屬於演技喎！」、「霍哥呢個角色入型入格」、「你幾匹配這個角色」、 從海報見到，《雨夜屠夫》將於8月17日下午2時至4時舉行發布會，暫時未知影片內容長度及性質。如網民所言，霍哥靠樣已經演活了「雨夜屠夫」。

全港有名夜更的士司機 林過雲犯案時是一名夜更的士司機，在82年2月至7月期間曾殺害4名女子，而且均是下雨天作案。林過雲會把受害人車到僻靜地方，繼而勒死。之後他會把死者運到土瓜灣貴州街安慶大廈的住所內，繼而肢肢解屍體，並拍攝殘肢，然後將屍體的性器官製成標本，第4名受害者更被他姦屍。他會把死者其餘身體部份棄於城門河及大坑道山坡。

林過雲記錄肢體過程 林過雲把肢解過程錄影下來，首兩名死者的肢解過程收錄在名為「嚴肅的秘密」的錄影帶內。第三名死者的錄影帶名為「雨夜行動」，而這條錄影帶更拍下他將死者的腹部剖開，挑出腸臟，放在口中品嘗。第4名死者的錄影帶則名為「第四次行動」。他訛稱自己是殮房兼職攝影師，其後因該沖曬店機件故障，需轉交同一機構其他分店協助，遭其他職員起疑再報警。 原判死刑 當時他在庭上指自己殺第一名女子時，因為對方是妓女，自己只是替天行道，殺第2及第3名死者，是因為上癮，去到殺第4名死者時，自己感到厭倦，亦不知道為何要殺死對方。林過雲最後被判謀殺罪成，依當時法例被判死刑，但其後改為終身監禁。

林過雲 獄中紀律良好 2009年有周刊登出林過雲在獄中的照片，當時報道指他在獄中紀律良好，為人節儉，時常閱讀報紙、醫學書籍、宗教類書籍及抄寫筆記，亦參加了獄中的天主教、基督教宗教班，教會義工偶爾會到監獄探望他，惟未見有家人探望。林過雲居住的監倉堆滿了報紙和書籍，他喜歡紫微斗數，在囚友眼中是專家，監獄的懲教人員亦會向他請教。 2018年，傳媒指當時62歲，已服刑逾34年的林過雲提出的假釋申請已獲批准，引起公眾關注，懲教署其後表示林過雲並沒有申請假釋，只是刑罰覆核委員會按例每5年覆核林過雲的刑期，最後因有委員擔心林或會重犯，決定暫不考慮開放改動刑期及假釋之申請。

林過雲刑期不會改動 2018年，傳媒指當時62歲，已服刑逾34年的林過雲提出的假釋申請已獲批准，引起公眾關注，懲教署其後表示林過雲並沒有申請假釋，只是刑罰覆核委員會按例每5年覆核林過雲的刑期，最後因有委員擔心林或會重犯，決定暫不考慮開放改動刑期及假釋之申請。 早前梁思浩主持的《直播靈接觸》，有前懲教職員在節目中透露曾在獄中見過賊王葉繼歡及「雨夜屠夫」林過雲，並指林過雲平時為人文靜，但每到雨天就焦躁不安，會不停行來行去，但就沒有像傳聞中一到下雨便會不停說對唔住。