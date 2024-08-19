雨夜屠夫｜霍哥為搣甩喜感閉關半月狂煲肢解片 被指本色演出：只怕唔夠變態

YouTuber霍哥(霍俊邦)早前於社交平台發布主演的電影《雨夜屠夫》的造型海報，率先預告將演出林過雲一角，旋即引來網民洗版留言指他本色演出，林盛斌更留言叫霍哥「做定出年西裝金像獎著啦」，電影未拍完已成功掀起熱話。霍哥日前出席電影發布會，他直言，「呢套戲又內臟又同女角好多『肉』博戲，成個角色造型上更加唔駛講，同我嘅人設完美配合，導演見我嗰刻都話：『係你啦！』不過認真講係要摵甩平時拍片嗰種喜感，只怕唔夠力度變態，所以我叫自己乜都唔好理，要出盡力變態。」

《雨夜屠夫》由鄧東明執導，改篇自八十年代連環殺手的真實安案，霍哥演的林過雲是香港首名連環的士殺手，由於每次均在下雨晚上犯案，故被稱為「雨夜屠夫」。霍哥日前與女角主雪兒(Suet E)及演嫲嫲的邵音音(音音姐)齊齊現身電影發布會，音音姐自言在戲裡不停「孫仔」，首次擔正演男主角的霍哥則表示不時要向音音姐請教。當日適逢是音音姐生日，劇組準備蛋糕慶祝，音音姐搞笑地自備高踭鞋同「孫仔」霍哥影相。

盼出街唔會俾人打 作為搞笑YouTuber，霍哥雖獲網民形容是本色演出，直指單看造型已不寒而慄，「頂，我打咗個冷震」、「起哂雞皮」，他坦言感開心之餘，不無壓力。首次轉型演認真角色，他特地於開機前閉關半個月不停睇有關殺人犯心理書籍和肢解片：「閉關半個月做功課連續係咁睇，夜麻麻仲要唔開燈睇好有『變態殺手』feel，睇到想嘔。見到網民話我『因為做返自己，唔屬於演技』，其實唔啱嘅，對我嚟講好色同變態都係兩種演技嚟嘅。」他期望能搣甩喜感，讓觀眾看到他變態一面，又笑指希望到時「出街唔會俾人打」。