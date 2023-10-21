雯雯張致恒合體拍片做YouTuber  親解「點解咁不滿但仲生仔」

現年38歲的張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）近年屢傳婚變，女方亦多次公開鬧爆老公又懶又廢，但二人仍四年抱四。為了搵奶粉錢養家，雯雯不斷出奇招，最近兩公婆重施故技開設收費IG帳號，採取月費50元的會員制分享家庭事，惜開戶兩周僅吸40名粉絲，雯雯日前再宣布開設YouTube頻道拍片做YouTuber 。
雯雯昨晚推出第一條影片，片長8分15秒，標題為「深夜夫妻Q&A」，為了吸引網民訂閱，二人罕有同框出鏡，並一起解答了網民的多個提問。第一個問題問到Steven的性上癮醫好未？Steven就問雯雯：「你覺得我醫好未？」雯雯即表示：「我點知呀。」Steven回答說：「你對住我你唔知？我都無性上癮又何來要醫呢。」並表示：「我幾時有講過，新聞標題話我有，我無話過自己有。」
問到當年誰先追求對方？Steven毫不猶豫表示是雯雯主動，雯雯即嬲爆表示：「你講多次？」Steven即改口風謂：「我追你先。」至於為何要偷食，他就逃避回答謂：「係啦，點解呢？點解要偷食？其實呢，有好多人都有偷食嘅。」
有網民問到二人的經濟狀況，Steven 笑言：「講你聽都冇用，你又幫我唔到！大部份時間戶口都係唔夠一百，撳唔到出嚟，哈哈哈。」及後有人問到雯雯有冇考慮返工，她表示：「梗係有啦，但我啱啱先生完，同埋邊個照顧小朋友呀？」而在旁的Steven 亦有為太太解圍：「其實照顧小朋友係一件幾困難嘅事，我哋都有諗大家一齊出去做嘢，但而家狀況實在唔容許我哋請工人，所以我哋都好努力拚搏緊，希望可以請個工人，解決我哋嘅問題，同埋呢四年嚟佢都係處於懷孕狀態，嚟緊嘅日子編排會好啲，咁就唔會咁窮。」雯雯被問到為何不滿對方仍不停造人？她則死撐說：「係好不滿，咁一年裏面總有啲日子關係好少少」雯雯更自爆當初鍾意Steven 係因為貪對方靚仔，她表示現在仍然每日都有諗離婚，Steven 就謂：「離婚？諗下好喇。」，雯雯即說：「咁就要睇你喇。」其後，Steven 更抱住孻仔出鏡，並表示BB要食奶，預告將會有第二條的Q&A影片推出，歡迎網民繼續提問。
對於短片，不少網民都指他們沒有認真回答問題，並批評二人：「咁有偶像包袱唔想答，就唔好答啦，真係好onX，又想紅又唔答」、「都幾無聊，答又答得冇誠意……真心想你哋比啲誠意拎個心出嚟同觀眾交流，唔想比人食花生就唔好夾硬答。」