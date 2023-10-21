雯雯張致恒合體拍片做YouTuber  親解「點解咁不滿但仲生仔」

現年38歲的張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）近年屢傳婚變，女方亦多次公開鬧爆老公又懶又廢，但二人仍四年抱四。為了搵奶粉錢養家，雯雯不斷出奇招，最近兩公婆重施故技開設收費IG帳號，採取月費50元的會員制分享家庭事，惜開戶兩周僅吸40名粉絲，雯雯日前再宣布開設YouTube頻道拍片做YouTuber 。

雯雯昨晚推出第一條影片，片長8分15秒，標題為「深夜夫妻Q&A」，為了吸引網民訂閱，二人罕有同框出鏡，並一起解答了網民的多個提問。第一個問題問到Steven的性上癮醫好未？Steven就問雯雯：「你覺得我醫好未？」雯雯即表示：「我點知呀。」Steven回答說：「你對住我你唔知？我都無性上癮又何來要醫呢。」並表示：「我幾時有講過，新聞標題話我有，我無話過自己有。」

問到當年誰先追求對方？Steven毫不猶豫表示是雯雯主動，雯雯即嬲爆表示：「你講多次？」Steven即改口風謂：「我追你先。」至於為何要偷食，他就逃避回答謂：「係啦，點解呢？點解要偷食？其實呢，有好多人都有偷食嘅。」