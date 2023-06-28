雯雯忍無可忍疑趕走張致恒 再鬧爆冇錢扮有錢不負責任

張致恒( Steven ) 與太太區燕雯育有三子，自細仔出世之後，雯雯定期嗌離婚和網上放負，早前更鬧Steven又懶又廢，同時她又開網店賣寵物零食，想憑個人能力湊大3位小朋友。昨天，雯雯又再一次忍無可忍，在ig 限時動態連發三貼文數臭Steven。

雯雯大爆Steven冇錢扮有錢，完全不會顧及小朋友肚餓：「冇錢要喺度扮有錢，不停同我講，轉頭俾錢買野比個仔食，個仔起身都已經成三個鐘，都仲要話過緊數，冇咪出聲又唔係第一次，完全唔會顧及小朋友會肚餓。」她續罵：「而家仲犀利，昇華到個電話壞撳唔到，去到銀行一樣，話拎唔到錢出嚟，到底一個人40歲點解可以咁不負責任？我日日對住你冇病都變有病，我係預咗自己照顧晒成個屋企，但係我冇預計過，我要照顧你，日日可以若無其事咁嘆坐喺度，有飯就食有屎就屙有覺就瞓，如果你係有貢獻嘅都無所謂，當養一個工人，但可惜叫親你做嘅嘢，都係同我講，你係人，你要休息，你要瞓覺。」」晚上，嬲爆的雯雯繼續炮轟，疑似趕走Steven 的她表示：「你今日大大聲問我點解你冇資格留係度？我宜家就公開答你，每一次有錢交租，比人趕走嘅時候，你就係逃避，冇出現過，要我一個出嚟攬哂 。要我去搵錢搵地方住，咁辛苦租到一個地方，你一毫子都布拎過出嚟，第一個月交租同電費，差啲又此人趕，你一樣一蚊都冇拎到出嚟，餐餐飯，奶粉尿片只係一句末有錢！咁請問點解你有資格繼續留？你夠膽死答我，咁當初結婚嘅時候，點解唔大家AA，男人…真係好笑，之後有幾多次你冇交租比人趕，都係我去死返黎！？」

原來Steven 曾向雯雯表示是因為她經常公開吵罵，他才會越來越差，對此雯雯反擊 ：「咁不如你自己諗下，咁多年你有布守本份，一個突然成日咁樣顛，會唔會又係你逼成！？當初我有幾保護你，乜都自己收埋嘅時候，你唔講！？」網友對於Steven的惡行都忍無可忍，直斥他「唔係男人」，更鬧爆他是「世紀賤男」。