雯雯與張致恒又和好？宣布合體開公司搞幕後製作兼分享婚姻性事 月費$388

張致恒(Steven)與區燕雯(雯雯)近年經常嗌離婚而被封為「離婚界KOL」，加上一家六口不時因經濟問題向網民求緩助，有網民甚至指他們靠賣慘來博同情。日前，雯雯再連出幾個po鬧爆Steven，更反問網民是否要把小朋友送去保良局。惟昨日（12日）兩夫妻突然在社交網宣布合作成立了一家公司。

Steven早前辭去性商店的工作，並透露自己會加入帶貨行列，賣翡翠珍珠鑽石和田玉等貴價奢侈品；而夫妻二人昨日突然公布有新搞作，雯雯與Steven分別拍片， 片中見他們用孭帶孭住囝囝，並表示二人 合作成立了一家公司，除搞幕後製作拍片，更會分享他們的婚姻感情生活及性事，並寫道：「我同Steven 成立左間公司係幫人拍片同幕後製作，然後剛剛開業，我地兩公婆都會拍片關於人生百態，感情兩性婚姻娛樂新聞都會講下，希望大家多多支持！」雯雯又問網民：「有咩片提議拍？」更分享她在家中煮給囝囝的午餐，當中見有炒白菜、煎豬扒。網民都笑言夫妻二人再次合體拍片，是否感情又變好，更好奇問以他們「三分鐘熱度」的態度，有誰會找他們做幕後製作。