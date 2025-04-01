雲姨 麗英 黃淑蔓SCHOOL TOUR 為學生帶來音樂與激勵

雲浩影(雲姨)、黃淑蔓、麗英和男子組合ROVER，早前分別到訪景嶺書院及博愛醫院陳楷紀念中學，出席《電笠：人人和音 SCHOOL TOUR》活動，同場還有香港籃球運動員李琪及香港交互繩代表TaiTsz，6位嘉賓化身「激勵師」，為同學們帶來減壓的良方。
雲姨與黃淑蔓率先表演，又走到台下與學生互動，握手兼派發心形禮品，還與學生們自拍。被網民譽為新一代女神的雲姨，以甜美笑容融化學生，令他們學業壓力全失，雲姨席上回憶年輕時期的執著，鼓勵同學要意識自己在「牛角尖」，並說：「當你知道自己在牛角尖的時候，就要慢慢走出來。少少執著是可以的，但不要過於執著。」
黃淑蔓則邀請學生們合唱《差一點我們會飛》，對於追夢的過程，她回憶自己5歲時便立志成為歌手，強調唯有時間是最大阻礙，她提醒同學，「追夢的時間越長，熱情和初衷可能會被時間沖淡，最重要是不要忘記初心。當你感到疲憊時，就停下來反思自己的初衷。」
麗英在台上演唱《解咒說明書》，希望能為學生解除壓力。她又分享自己從YouTuber轉型為歌手的經歷，並提到面對失敗的重要性，「進入新環境，看到很多出色前輩，會意識到自己不足，面對失敗時難免沮喪。我會提醒自己要有耐性和堅持，現在做不到不代表未來也做不到。」
男團ROVER強調朋輩間的支持至關重要，成員Kim分享他們建立默契的方式，不僅是一起排練，還一起吃飯和分享心事，另一成員Jason打趣道：「你講到有點曖昧。」Kim則毫不避諱地表示，「成員間關係十分親密。」他們還在鏡頭前互表「我愛你」。