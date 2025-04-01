雲姨 麗英 黃淑蔓SCHOOL TOUR 為學生帶來音樂與激勵

雲浩影(雲姨)、黃淑蔓、麗英和男子組合ROVER，早前分別到訪景嶺書院及博愛醫院陳楷紀念中學，出席《電笠：人人和音 SCHOOL TOUR》活動，同場還有香港籃球運動員李琪及香港交互繩代表TaiTsz，6位嘉賓化身「激勵師」，為同學們帶來減壓的良方。

雲姨與黃淑蔓率先表演，又走到台下與學生互動，握手兼派發心形禮品，還與學生們自拍。被網民譽為新一代女神的雲姨，以甜美笑容融化學生，令他們學業壓力全失，雲姨席上回憶年輕時期的執著，鼓勵同學要意識自己在「牛角尖」，並說：「當你知道自己在牛角尖的時候，就要慢慢走出來。少少執著是可以的，但不要過於執著。」