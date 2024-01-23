雲浩影分手後首支派台歌《回憶半分鐘》 大阪拍MV感觸：男朋友走了

雲浩影（Cloud）上月公開承認跟拍拖九年男友分手收場，回復單身的她推出2024年第一首派台歌《回憶半分鐘》，早前為MV遠赴日本大阪取景，亦是她第一次踏足日本，緊張到失眠，她感激公司給予機會。當地天氣寒冷，雖然每日鼻子都是紅紅的，但Cloud享受這個感覺。而她與日籍男主角由雞同鴨講到熟絡，煞科時她眼濕濕揮手道別。

Cloud表示：「好開心，新歌《回憶半分鐘》由新朋友Gordon Flanders作曲，佢係我好欣賞嘅創作人，另一位都係新合作嘅填詞人陳詠謙，份歌詞好優美，內容好『中』，而編曲和監製就係一直有合作嘅蘇道哲。呢兩日大阪之旅另一位重要人物就係我嘅MV男主角，佢係一位日本人，最初我哋溝通要靠翻譯幫忙，後來用身體語言，因為大家有咗默契。」當男主角完成拍攝，Cloud依依不捨，感性的她眼濕濕地說：「離別我唔得呀，我唔得呀！因為有啲人一世只會見一次，所以我有啲感觸！」然後她對着男主角背影揮手道別，Cloud說：「佢走了，我嘅男朋友走了，唔知佢會唔會嚟香港，希望佢嚟香港，我會帶佢去玩。」她續說：「真係唔捨得個MV就嚟拍完，講起都有啲傷感，我好怕啲美好事物要離開！」