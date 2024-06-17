雲浩影劉沛蘅首演舞台劇火速爆滿 《遺憾收藏館》加開3場

雲浩影(Cloud)和劉沛蘅(Hillary)將於9月首度參演舞台劇，兩人在DJ呂珮琳(Elsie)自編自演的903舞台劇《遺憾收藏館》中與梁釗峰合作，合共7場門票火速售罄，大會今日(17日)宣布加開3場，門票將於明天(18日)公售。

《遺憾收藏館》將於9月假灣仔香港藝術中心壽臣劇院正式公演， Elsie首度將同名廣播劇搬上舞台，創作全新故事，請來歌手梁釗峰、Cloud和Hillary主演，導演則由劇帝朱栢謙及資深劇場人張志敏擔任。首次參演舞台劇的Cloud大感興奮：「一定要多謝大家嘅支持，希望加場門票都可以售罄，我同釗峰就會現場唱多啲歌答謝大家。」飾演Cloud哥哥的釗峰表示：「『釗』開心，做足十場就過足戲癮！派福利？就要期待三位顏值擔當嘅女主角喇。」至於首次挑戰舞台劇及情婦角色的Hillary指：「加場係代表有更多人睇我哋嘅演出，係有啲緊張，不過都係一種動力，令自己排戲時做好啲，正式時就唔會出錯。」