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娛樂
2023-12-20 21:04:44

雲浩影回復單身 與拍拖9年男友分手收場

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雲浩影與拍拖9年的男友Ryan分手。

雲浩影(Cloud)憑《全民造星III》人氣急升，參賽時她已承認有一個拍拖多年的男友，更大讚男友非常支持她參賽，甚至知道她愛吃米線，就算餐餐食米線也沒有問題。今年初她接受訪問時，亦大談男友，非常甜蜜，更開心表示二人順利跨過7年之癢，大讚男友是世一，雙方會互相發掘對方的好，令關係維持下去。

不過，今日(20日)她出席活動時，被問到如何跟男友過聖誕，她避談只稱跟家人和朋友一齊過，更一度叫記者不要再問，最後承認二人已分手。她眼泛淚光稱已分開了一段時間，二人是和平分手，問到會否復合，只謂不想講太多，希望再見亦是朋友。

雲浩影出席活動時，被問到跟男友如何過節時，一度眼濕濕。

Cloud曾透露男方是自己的初戀，二人是參加歌唱比賽而認識。她在《星光背後》的訪問中稱︰「我們是在一個歌賽比賽認識，都覺得他靚仔的，現在更加覺得他越來越靚仔。但當初他吸引我不是外表，而是他見識很廣、很貼心。他一直支持我追夢，很多小舉動都令我很感動，譬如我病了，他會送我一支花，又總是幫我開門，會很窩心。追夢沮喪時，他又懂得照顧我的情緒，不會有太多討論及說話，他知我食嘢就開心，就帶我去食嘢，或偷偷買來我喜歡的食物。」她曾稱希望25歲至27歲訂婚，但現時心態有改變，希望一切準備好才結婚。

 

 

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