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娛樂
2025-05-02 15:00:12

雲浩影帶T-Ma見家長遊海南島 「馬雲戀」首曬甜蜜合照高調放閃

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雲浩影T-Ma遊海南島 首曬甜蜜合照高調放閃

T-Ma 與Cloud 甜蜜遊海南島 ，首曬合照高調放閃。

現年27歲的雲浩影（Cloud）參加《全民造星III》獲得殿軍入行，憑着標緻靚樣兼甜美聲線，獲網民封為新一代「仙氣女神」。早前，Cloud宣布封盤認愛歌曲監製馬敬恆（T-Ma ，上月二人更被拍到十指緊扣行街拍拖，兼到平民茶餐廳撐枱腳，非常恩愛。自「馬雲戀」曝光後，二人愈愛愈高調，昨晚T-Ma更在社交網首曬與Cloud 遊海南島的照片，高調放閃。

Cloud與著名唱片監製T-Ma的戀情於今年初曝光。 二人到不同的景點打卡、睇日落、行夜市，非常恩愛。 向來廚藝了得的T-Ma在當地採摘一大紥葱，親自下廚給女友。 T-Ma 炮製兩大碟愛心蔥油炒麵給Cloud。 T-Ma旅遊不忘親自下廚冧女友。 二人到當地睇日落、行夜市。

馬雲高調放閃

T-Ma首度在社交網公開二人的合照，認定女友的地位，相中見「馬雲」飛到海南島旅行，二人赤腳在沙灘騎馬漫步，畫面相當浪漫，Cloud穿上白色吊帶裙，露出女神的笑容，仙氣十足，而T-Ma則以綠色恤衫短褲示人；二人又到不同的景點打卡、睇日落，向來廚藝了得的T-Ma出盡冧功，在當地採摘一大紥葱，親自下廚炮製兩大碟愛心蔥油炒麵給Cloud，盡顯恩愛，T-Ma 寫道：「第一次來海南～還做了蔥油麵！」Cloud 冧爆以心心及微笑的emoji留言，而對於二人高調放閃，網民都紛紛表示:「好曬，要戴返副超」、「馬雲好合襯」。

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今日下午，Cloud亦貼出今次甜蜜之行的多張靚相，除了！與T-Ma自拍合照及男友角度的靚相外，身穿白裙的Cloud騎上白馬更是仙氣十足！二人此行住在沒有冷氣的房間，見T-Ma旅途中不忘對住電腦製作音樂，Cloud還寫道：「耕下田，餵下雞，沒有冷氣，只有風扇和蚊帳，不要忘記回家的溫暖，樸實的生活有平凡的幸福。」原來此行是Cloud回鄉探長輩，T-Ma見埋家長，網民都笑言二人好事近。

Cloud身穿白裙，騎上白馬簡直仙氣十足！ Cloud拍下男友落田照片。 雲浩影自言返鄉下做鄉下妹。 雲浩影亦貼出與T-Ma合照。 雲浩影體驗耕田、餵雞，認為樸實的生活有平凡的幸福。 雲浩影體驗耕田、餵雞，認為樸實的生活有平凡的幸福。 雲浩影祝福當地的公公婆婆身體健康。 雲浩影與T-Ma感情越趨穩定。

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