雲浩影帶T-Ma見家長遊海南島 「馬雲戀」首曬甜蜜合照高調放閃

T-Ma 與Cloud 甜蜜遊海南島 ，首曬合照高調放閃。

現年27歲的雲浩影（Cloud）參加《全民造星III》獲得殿軍入行，憑着標緻靚樣兼甜美聲線，獲網民封為新一代「仙氣女神」。早前，Cloud宣布封盤認愛歌曲監製馬敬恆（T-Ma） ，上月二人更被拍到十指緊扣行街拍拖，兼到平民茶餐廳撐枱腳，非常恩愛。自「馬雲戀」曝光後，二人愈愛愈高調，昨晚T-Ma更在社交網首曬與Cloud 遊海南島的照片，高調放閃。

馬雲高調放閃 T-Ma首度在社交網公開二人的合照，認定女友的地位，相中見「馬雲」飛到海南島旅行，二人赤腳在沙灘騎馬漫步，畫面相當浪漫，Cloud穿上白色吊帶裙，露出女神的笑容，仙氣十足，而T-Ma則以綠色恤衫短褲示人；二人又到不同的景點打卡、睇日落，向來廚藝了得的T-Ma出盡冧功，在當地採摘一大紥葱，親自下廚炮製兩大碟愛心蔥油炒麵給Cloud，盡顯恩愛，T-Ma 寫道：「第一次來海南～還做了蔥油麵！」Cloud 冧爆以心心及微笑的emoji留言，而對於二人高調放閃，網民都紛紛表示:「好曬，要戴返副超」、「馬雲好合襯」。