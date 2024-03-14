雲浩影拍廣告舊地重遊 勾初出道回憶 感激同事愛錫

雲浩影（Cloud）最近拍攝全新麵包廣告兼獻唱主題曲，為品牌注入更多動感和活力。廣告中，Cloud以女生的日常帶出生活即使再忙，都要注意飲食健康，就算生活遇上不如意，都要錫住⾃⼰。廣告在清水灣郊野公園拍攝，而Cloud第一首主打歌《願望之翼》的MV，同樣在這裏取景，重遊舊地不但勾起很多回憶，她坦言外形和心態都轉變了不少！

廣告中，穿上背心裙的Cloud與女演員Jackie在草地上野餐，她們跟着音樂擺動身體，津津有味地吃着麵包。隨後又與小演員貴婦狗「鮮奶」在草地上來回奔跑，毛茸茸的「鮮奶」非常搶鏡，亦乖乖聽從指令順利完成拍攝，成功俘虜眾人歡心。拍攝當日天氣清涼，加上非常大風，身穿針織背心裙的Cloud一cut機便會靠近同事，並用披肩圍着大家互相取暖，場面溫馨搞笑。

她說：「無諗過今日咁大風，同埋喺山頂拍攝，着得略為清涼咗少少。實在太凍，用披肩包住大家圍爐取暖，後尾發現笠住個頭仲保暖，所以就用披肩笠住大家個頭。」攝製團隊隨後移師至大屋拍攝室內戲份，Cloud換上藍白色背心裙，仙氣十足。