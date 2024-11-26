雲浩影拍新歌MV終於唔使喊 與男主角保持距離扮睇佢唔到

雲浩影（Cloud）日前為新歌《世界多了一個陌生人》，在一間荒廢唐樓內拍攝MV，由於無人居住多年，大廈無電又無自來水，靠發電機和樽裝食水，而且入夜後樓梯都變得陰森，Cloud更與神出鬼沒的「前度」演對手戲，實在考驗演技和膽量。

新歌《世界多了一個陌生人》由Daniel Toh作曲、周耀輝填詞，編曲和監製都是Daniel Toh和AF。Cloud在MV中彈琴，她說：「第一次在MV中彈琴，其實一直都希望自彈自唱表演呢首歌，但有部份好澎湃，唔知道只有鋼琴可唔可以演繹到當中澎湃效果。今年嘅作品比較emo（情緒化），我本人性格都幾emo，之前幾首作品MV都要喊，今次唔使喊，拍之前同導演要求『我唔想再喊啦！』覺得開心，因為每次喊完都好攰。其實除咗眼淚，都可以用好多唔同嘅藝術方式去表達情緒。」