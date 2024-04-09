雲浩影新歌《慢性分手》MV分手燒梳化泣不成聲 獲劉俊謙讚歌聲似清泉

雲浩影(Cloud)早前推出新歌《慢性分手》，細訴一段由熱戀到分手的愛情故事。歌曲MV請來港台男兩地男神劉俊謙當男主角，交去年金像獎最佳剪接李謙明執導，以一張梳化見證一對戀人從熱戀同居到感情轉淡分手，最後火燒梳化以結束關係的故事。看著梳化被熊熊火光燒成灰燼，愛情灰飛煙滅，Cloud心痛得泣不成聲。

Cloud與劉俊謙起初合力將象徵愛情的梳化搬入屋，非常合拍，男方躺在女方大髀上的枕頭溫馨細語、拖手仔一齊聽音樂、在露台打情罵俏、互相偷拍對方生活照等，四周瀰漫著浪漫氣氛。其後，兩人逐漸發現步伐不協調，甚至輪流發脾氣劉俊謙說：「呢對情侶要結束關係，梳化似係一個比喻，將大家嘅東西拖去燒咗佢，一齊搬，好辛苦、好吃力，有一方繼續想搬，有一方好攰唔想搬，拖拖拉拉，比喻情侶難免步入呢個關係。」Cloud說：「梳化喺呢個MV好有象徵意義嘅角色，兩個人搬入新居時傾吓張梳化擺喺邊，然後喺梳化上發生好多甜蜜溫馨嘅回憶，到最尾決定用唔到要丟咗佢，都象徵一段關係唔同嘅階段。搬梳化嘅過程會見到男女雙方步伐不一致、鬥氣、互相不體諒等狀況。」

雖然MV結局非常傷感，但Cloud被型男劉俊謙的笑話氹得笑逐顏開，她說：「《慢性分手》呢首歌講述一對長期戀愛嘅男女，關係慢慢走到結束，比較傷感嘅MV，但因為有劉俊謙參與就變得唔係咁傷感。」點解呢？劉俊謙笑說：「本身我同Cloud唔係好熟，拍攝時諗住打開話匣子，講咗好多唔係幾好笑嘅笑話⋯⋯」Cloud立即安慰說：「其實都幾好笑嘅，大家都笑得出，同事仲叫我做好表情管理添！」續說：「阿謙好Nice好親切，最初我有少少緊張同埋怕羞，但佢好主動令到氣氛都冇咁尷尬，所以拍攝順利。」

劉俊謙踢爆父母是「迷雲黨」

令Cloud最開心，相信是劉俊謙踢爆父母是「迷雲黨」(Cloud歌迷暱稱)，他說：「我爸爸媽媽好鍾意佢，當年歌唱比賽嘅時候，我哋全家人一齊睇佢唱歌。」Cloud受寵若驚，連聲多謝。他說：「我好耐冇喺香港拍MV，好榮幸可以參與拍攝，我自己都幾欣賞Cloud，佢把聲有種清泉嘅感覺，當時歌唱比賽聽已經覺得呢個女仔係清泉。」被當面稱讚，Cloud坦言尷尬。「劉俊謙好紳士、好體貼、好靚仔，拍攝時我都忍唔住同佢講：你真係好靚仔！不過，大家有無留意其實佢把聲好好聽呀！」

之前Cloud《回憶半分鐘》MV邀請日本靚仔合作，今次《慢性分手》MV有香港靚仔劉俊謙，下次Cloud想與哪個地方的靚仔合作MV呢？她想了一想，說：「法國，其實想同法國靚仔合作之外，最想去法國拍好浪漫嘅MV，話唔定會有啲犀利嘅嘢出現。」