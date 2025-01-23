雲浩影新碟音樂會扮揈毛巾唱《黑玻璃》 與400歌迷逐一合照影足兩小時(有片)

雲浩影(Cloud)為全新專輯「TOUCH OF ABSENCE」舉行音樂會。

雲浩影(Cloud)日(20日)推出全新專輯「TOUCH OF ABSENCE」，並於西九文化區自由空間大盒舉行新碟音樂會，逾400張門票10分鐘火速售罄。由於不設劃位，大批「迷雲黨」(Cloud歌迷)一早到場大排長龍霸靚位，去年中風後病瘱的郭啟華精神奕奕到場支持，林珊珊、梁釗峰和Cloud的胞妹也有捧場，Cloud在音樂會上翻唱洪嘉豪的《黑玻璃》，興奮與觀眾一齊揈毛巾，全場爆笑。她又特地為歌迷首唱新歌《你在我不遠處》感激歌迷，TG群眾給她家的感覺：「係一個避風港，可以好安心去做自己。」

自彈自唱超緊張 音樂會開始由音樂總監蘇道哲帶領樂手上台，穿著白色長裙的Cloud出場，以新碟內作品《世界多了一個陌生人》、《慢性分手》和《引我笑》，為音樂會揭開序幕。Cloud說：「其實每一次表演前我都好緊張，點解會咁緊張？係咪我不能夠勝任呢？後來我發現因為我好在乎大家、好在乎每一次演出。我好開心今日同大家分享，第一次有機會唱咁多首歌。」然後她演唱輕快作品《DIZZY》和新歌《雲的自述》。之後她自彈自唱《To Let A Good Thing Die》前表示從未公開表演，顯得有點緊張，彈了一句便要求從頭開始，在觀眾掌聲和打氣下，Cloud飲水重整心情後，順利表演。

感激歌迷包容 讓她安心做自己 Cloud唱大熱作品《回憶半分鐘》，觀眾揮動手機燈海，當翻唱《黑玻璃》時，與觀眾互動齊齊扮揈毛巾，全場爆笑。最後她特地為歌迷驚喜送上首次公開演唱的未派台新歌《你在我不遠處》，她感觸表示，「我好少分享TGgroup嘅link，好開心呢個小家庭越嚟越大嘅時候，仍然令我感到安心，我仍然覺得呢個係一個避風港可以同大家分享，我自己亦都好安心去做自己。」完騷大合照時，觀眾將手幅翻轉並齊聲大叫：「鍾意咗你好耐啦！」令她驚喜又感動。為答謝觀眾，她在場外巨型海報前逐一與觀眾合照，大排長龍，Cloud影足兩個小時。

不忍歌迷捱凍排隊影相 Cloud接受訪問時說：「我好驚喜，我直情覺得變咗韓星，因為手幅係韓星文化，完場翻轉手幅畀偶像睇Fans心中嘅說話。好開心見到咁多人支持自己，同埋見到由一開始就跟住自己嘅Fans，好難忘嘅moment。（你喺上台好感觸？）我望住呢一班人，其實佢哋同我一齊長大，所以我覺得好感動，同埋我喺人群當中見到我妹妹，所以覺得好感觸。」Cloud說：「我有啲擔心佢哋喺出邊排隊等會好凍，因為最初嗰啲（觀眾）仲感受到啲體溫，慢慢去到後邊嗰啲，佢哋拎埋嚟嘅album越嚟越凍，知道出邊應該好凍，我要快啲影，等佢哋唔好喺出邊等咁耐。」