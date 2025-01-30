雲浩影替Jay Fung惡補新年習俗 黃淑蔓期待食媽媽特製開心果餃子

馮允謙（Jay）率領兩位同門師妹黃淑蔓（Feanna）和雲浩影（Cloud）向大家拜年，祝各位財源滾滾、身體健康！在外國長大的Jay Fung對農曆新年傳統習俗一知半解，連「碌柚葉」都未聽聞，Feanna和Cloud立即為他惡補，當他聽到新年不可以掃地就好開心，懶做家務的他笑言：「放心，我好少掃地！」

外國長大的Jay Fung未聽聞「碌柚葉」用途。

捧著「財神」的Jay Fung說：「祝大家新一年賺多啲，我希望自己事業再上層樓，寫多啲好歌、唱多啲好歌畀大家聽。」Cloud拿著揮春說：「我手上『大吉大利』揮春，寓意我開『大』啲嘅騷，然後出『大』碟，賺『大』錢唱『大』歌，盆滿缽滿，所有嘢都『大』！」Feanna就像醒獅一樣調皮可愛，她笑說：「祝大家好似醒獅一樣龍馬精神、畫『蛇』添福。我係蛇女，今年犯太歲，大家都記得要去攝太歲！我蛇年心願，就希望可以做晒佢哋兩個（Jay和Cloud) 嘅願望！」每個家庭都各有農曆新年小習俗，Feanna期待吃媽媽下廚整水餃，她說：「每年都會同爸爸媽媽一齊倒數迎接年初一。媽咪每年都會包餃子，喺其中一粒餃子入面放開心果，邊個食到就嗰年會好幸運。另一個習俗就係初一唔准洗頭，好辛苦呀！」Cloud說：「我屋企唔准沖涼，話會洗走運氣。」Jay Fung說：「我仲知道唔可以剪頭髮。」Cloud補充：「新年唔可以掃地，要掃都要由大門口掃入屋，咁就唔會掃走啲好運。」Jay Fung哈哈大笑說：「放心，我好少掃地，所以屋企好污糟。」問他知否「碌柚葉」用途？Jay Fung表示不知道，Feanna說：「年廿八要連埋碌柚葉一齊沖涼，可以洗走衰運。」Cloud搶答：「坊間有碌柚葉嘅沐浴露，唔使真係揸住碌柚葉沖涼啦！」

除了打掃清潔的習俗，Cloud表示屋企新年一定食盆菜，而且會訂兩大個，可以連食三日，還會不停加入食物，最終變成打邊爐，而她最愛吃瑤柱，笑言：「因為瑤柱會煮到散晒，所以我一開始就食晒啲瑤柱。」Jay Fung笑瞇瞇說：「我最鍾意食蝦，因為我鍾意笑哈哈。」Feanna說：「我鍾意食髮菜，因為我鍾意發財，其實我哋鍾意『食字』！」如果要放一樣喜愛的食物入盆菜，Jay Fung立即說：「我最鍾意食burger，但點樣放入盆菜？」Feanna笑指勁違和。Jay Fung爆料：「我哋有一個同事食乜嘢都加茄汁醬。」竟然觸發到Cloud靈感，說：「盆菜食得多會滯，我覺得要加少少酸味刺激吓，我建議加啲青檸汁。」Feanna笑言：「感覺好泰式。我自己就想加羊腩，因為我覺得盆菜同羊腩煲都幾襯。」