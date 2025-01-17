雲浩影洩蜜爆新戀情 撻着筍盤唱片監製T-Ma

雲浩影（Cloud）自參加《全民造星III》後發展不俗，本月元旦在叱咤頒獎禮上奪得女歌手銅獎，不僅實力即重新獲得肯定，其顏值同樣討論度極高。正所謂人逢喜事精神爽，27歲的Cloud近日被揭已有新戀情，新歡正是著名唱片監製T-Ma（馬敬恆）。

Cloud前年告別初戀男友 早在Cloud入行前，她已有一名感情穩定的初戀男友Ryan，惟9年情在2023年分手收場，Cloud回復單身後，去年推出派台歌《回憶半分鐘》憑歌寄意唱出分手心情。近日，網上流傳Cloud與T-Ma出席朋友聚會的照片，兩人黐到實合照，十足孖公仔，舉止看似親密，其中一張照片更見到Cloud依偎在男方身上，左手搭在T-ma 膊頭，甜蜜關係盡在不言中。去年，T-Ma曾為Cloud監製兩首歌曲，分別是《Too Good To Be》及《Dizzy》，當時Cloud亦有在社交網貼出T-Ma的背影，疑是在男方的studio錄音時拍下。

T-Ma去年與星洲歌手分手 T-Ma近年在樂壇產量甚多，既擁有自己的錄音室，有指他身家豐厚，加上是圈中數一數二的靚仔音樂人，絕對是個筍盤。其實，T-Ma前度是新加坡女歌手曾詠熙（Teresa），兩人於2017年開始交往，Teresa於2020年一次公開場合上表示想帶男友返新加坡過節，T-Ma當時就大讚女友廚藝了得，可是兩人在去年初已告分手。