雲浩影生日獲贈米線型蛋糕 剖白出道3年心聲感觸落淚

雲浩影在生日會上剖白出近道3年的心聲，一度感觸落淚。

雲浩影(Cloud)日前與60位被抽中的幸運兒開Party補祝27歲生日，與「迷雲黨」(Cloud粉絲暱稱) 大玩遊戲，並讀出fans打氣說話。Cloud感激「迷雲黨」一直陪伴支持，剖白出道3年的感受時，一度感觸落淚，「呢段時間不斷學習、努力，想成為更好嘅歌手，想令『迷雲黨』感到自豪，我覺得好似慢慢做到。」

談到生日願望，Cloud說：「希望自己開開心心、健健康康同埋好自在咁做自己想做嘅事。」近期正忙於排練9月首次參演的舞台劇的她，希望明年能舉行個人演唱會，她說：「好多歌曲製作中，希望到時有一個好精彩嘅演唱會帶畀大家。」