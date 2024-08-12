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娛樂
2024-08-12 12:42:24

雲浩影生日獲贈米線型蛋糕 剖白出道3年心聲感觸落淚

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雲浩影在生日會上剖白出近道3年的心聲，一度感觸落淚。

雲浩影在生日會上剖白出近道3年的心聲，一度感觸落淚。

雲浩影(Cloud)日前與60位被抽中的幸運兒開Party補祝27歲生日，與「迷雲黨」(Cloud粉絲暱稱) 大玩遊戲，並讀出fans打氣說話。Cloud感激「迷雲黨」一直陪伴支持，剖白出道3年的感受時，一度感觸落淚，「呢段時間不斷學習、努力，想成為更好嘅歌手，想令『迷雲黨』感到自豪，我覺得好似慢慢做到。」

談到生日願望，Cloud說：「希望自己開開心心、健健康康同埋好自在咁做自己想做嘅事。」近期正忙於排練9月首次參演的舞台劇的她，希望明年能舉行個人演唱會，她說：「好多歌曲製作中，希望到時有一個好精彩嘅演唱會帶畀大家。」

雲浩影早前與fans慶祝27歲生日，收米線造型蛋糕。 雲浩影早前與fans慶祝27歲生日，收米線造型蛋糕。 雲浩影早前與fans慶祝27歲生日，收米線造型蛋糕。 在生日會上，雲浩影收到迷你版的自己「雲寶寶」作禮物。 雲浩影跟60位幸運fans慶祝生日。

「迷雲黨」精心準備了米線造型的生日蛋糕，令Cloud興奮得拍手跳起，更連環派心答謝大家，「因為我TGTelegram）個名叫『最愛食米線』，我本人亦都好鍾意食，蛋糕上面仲有牛肉、魚蛋、墨丸同金菇。」接著，再為壽星女送上天使造型的「雲寶寶」公仔，Cloud愛不釋手說：「『雲寶寶』係迷你版嘅我，佢有唔同嘅衫可以換，最重要係佢個Pat Pat好翹，有做運動嘅，好搞笑。又一年聚首一堂見到大家，又一次大家幫我慶祝生日。」

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雲浩影在生日會上剖白出近道3年的心聲，一度感觸落淚。 雲浩影在生日會上剖白出近道3年的心聲，一度感觸落淚。 雲浩影在生日會上感觸落淚，尷尬背後fans抹淚。

興奮過後就到心底話環節，Cloud讀出「迷雲黨」的打氣說話，並剖白自己的內心世界。她感性表示：「出道第三年，我覺得自己大個咗好多，但我都係之前傻更更嘅嗰個我。呢段時間不斷學習、努力，想成為更好嘅歌手，想令『迷雲黨』感到自豪，我覺得好似慢慢做到。好感激大家一直陪喺我身邊，好開心見到好多新面孔，更加開心好多舊面孔依然喺度。」她一度感觸落淚，全場報以熱烈掌聲支持。Cloud說：「講自己真心說話時，大家全神貫注望住我，Feel到好多愛，係一個好珍貴嘅Moment。」

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