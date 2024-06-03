雲浩影自爆小學是薯嘜四眼妹　鍾情斯文眼鏡男

日本手造眼鏡店The New Black Optical，開業至今11 年，致力在港推廣日本手造眼鏡文化。今夏廣告造型照，特別找來雲浩影(Cloud)示範一系列日本手造眼鏡，以黑白配造型搶眼登場。
Cloud表示同『眼鏡』一齊開工好開心
首次拍攝眼鏡造型宣傳照的Cloud表示相當興奮，她說：「真係好開心，大家都知我平時私底下都會戴眼鏡，今次終於有機會同『眼鏡』一齊開工。」Cloud指眼鏡對她來說，是最好的夥伴，「我喜愛日本手造是因為夠哂輕身，由起身嗰刻到臨瞓前都需要佢，雖然而家工作嘅時候多數都會戴隱形眼鏡，但係當我想俾大家睇到唔同感覺嗰陣，又用眼鏡嚟襯唔同造型，佢唔止係生活必需品，仲係好實用嘅時尚單品。」
黑白配造型仙氣迫人
拍攝期間，Cloud把握機會試戴不同款式眼鏡：「平時冇咁多時間逐副慢慢試，今次名正言順任戴，原來同框唔同色，或者同色唔同框都好大分別。我之前多數戴方框眼鏡，感覺上好似斯文啲，今次佢哋安排咗好多圓框款俾我，估唔到感覺都幾cute。」Cloud這次為宣傳照配搭一黑一白造型，比平日的她更添成熟仙氣，白色貼身連身裙散發優雅的知性美；黑色透視造型帶點叛逆的感覺，她說：「今次拍得好輕鬆同舒服，多謝品牌嘅邀請。」
Cloud笑謂兒時覺得戴眼鏡好有型
Cloud 透露自己小學三年級時加入眼鏡行列，笑謂大部分人兒時都有個怪念頭：「細個嗰陣，唔知點解覺得戴眼鏡好有型，好似特別斯文同埋讀書會特別叻咁。嗰時都開始有『靚』呢個概念 ，以為自己戴眼鏡會好睇㗎 ，點知揀咗一副好薯嘅眼鏡，嗰陣每日都唔想戴眼鏡，好醜怪呀！不過而家諗返其實嗰時自己唔識揀啫 。」現時的她已經與眼鏡完美融合，黑框、銀框、磨砂框亦能輕鬆駕馭。
有型眼鏡男會加分
近期工作忙碌的Cloud，幾乎每日都要應付各種幕前幕後工作 ，連休息時間和me time 都十分難得 ，問到她將來的擇偶條件，可會為眼鏡男加分？Cloud 笑謂：「如果能夠斯文得嚟，又有型咁戴眼鏡都會加分，不過而家都係想做嘢行先，唔諗咁多住，啱啱出咗新碟呀，要做好多宣傳，大家記得多多支持就真。」