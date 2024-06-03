雲浩影自爆小學是薯嘜四眼妹　鍾情斯文眼鏡男

Cloud表示同『眼鏡』一齊開工好開心

首次拍攝眼鏡造型宣傳照的Cloud表示相當興奮，她說：「真係好開心，大家都知我平時私底下都會戴眼鏡，今次終於有機會同『眼鏡』一齊開工。」Cloud指眼鏡對她來說，是最好的夥伴，「我喜愛日本手造是因為夠哂輕身，由起身嗰刻到臨瞓前都需要佢，雖然而家工作嘅時候多數都會戴隱形眼鏡，但係當我想俾大家睇到唔同感覺嗰陣，又用眼鏡嚟襯唔同造型，佢唔止係生活必需品，仲係好實用嘅時尚單品。」

黑白配造型仙氣迫人

拍攝期間，Cloud把握機會試戴不同款式眼鏡：「平時冇咁多時間逐副慢慢試，今次名正言順任戴，原來同框唔同色，或者同色唔同框都好大分別。我之前多數戴方框眼鏡，感覺上好似斯文啲，今次佢哋安排咗好多圓框款俾我，估唔到感覺都幾cute。」Cloud這次為宣傳照配搭一黑一白造型，比平日的她更添成熟仙氣，白色貼身連身裙散發優雅的知性美；黑色透視造型帶點叛逆的感覺，她說：「今次拍得好輕鬆同舒服，多謝品牌嘅邀請。」